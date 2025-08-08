Regina, il giaguaro di 23 anni del Parco Safari di Murazzano, forse il più longevo al mondo, ha superato un intervento alle zampe

Fiato sospeso nei giorni scorsi al Parco Safari di Murazzano per Regina, un giaguaro da record con le sue 23 primavere. Proprio per l'età non era più in grado di affilarsi le unghie in autonomia provocandole problemi e dolori a camminare, in particolare a una zampa. E' stato, quindi, necessario far intervenire il veterinario per accorciargliele.



Il 6 agosto scorso è stata sottoposta ad un intervento non invasivo alle zampe, ma per consentire al medico di operare in sicurezza è stata sedata con l'anestesia.

Lo staff era preoccupato che potesse verificarsi qualche spiacevole sorpresa nel corso dell'intervento essendo anziana e addirittura non risvegliarsi.



Ma oggi finalmente con gioia ha rassicurato: "Intervento riuscito, Regina sta bene! Tutto è andato bene e adesso può passeggiare senza più il fastidio alla zampa.

Stiamo ancora facendo le ricerche ma da quanto risulta dal web, sembra che Regina sia il giaguaro più longevo al mondo attualmente vivente.

I giaguari hanno una vita media di 12-11 anni. In cattività possono vivere più a lungo ma regina è davvero un caso eccezionale contando che può vantare ancora di una salute più che discreta".



