Saluzzo, il Comune completa il restyling del campo “Damiano 2” con due nuove tribune e rete perimetrale

Un “pacchetto” da 160 mila euro di lavori per dotare il campo “Damiano 2” di strutture per migliorare le possibilità di utilizzo, comprese delle nuove tribune.

Negli anni scorsi l’impianto era già stato oggetto di una profonda riqualificazione: erano stati spesi quasi 800 mila euro per rifare il campo con un manto in erba sintetica.

Ora questi lavori completeranno il restyling. Il progetto prevede l’installazione di due tribune metalliche prefabbricate (come quelle presenti al “Giordanengo”) da 50 posti ciascuna, per un totale di 100, che permettono la divisione del pubblico in tifosi di “casa” e ospiti e quindi favoriscono una migliore fruizione per diversi tipi di competizione.

Inoltre, sarà sostituita l'attuale recinzione con l’installazione della rete di fronte ai nuovi spalti.

Completa l’intervento la sistemazione di nuova pavimentazione nella zona riservata agli spettatori.

L’Ufficio tecnico del Comune di Saluzzo ha appena aggiudicato i lavori.

Il via all’intervento è stato fissato per fine settembre e la conclusione è prevista prima della festa dei Santi, il primo novembre.

Operai e mezzi non pregiudicheranno l’utilizzo del campo da calcio per le partite già in calendario.

«Con la nuova superficie in erba sintetica e i lavori completati in passato – dicono dall'Amministrazione civica – il “Damiano 2” è diventato uno dei campi da calcio più utilizzati in città e ora siamo molto felici di poter dotare questo impianto di nuove infrastrutture e di tribune confortevoli e a norma, per permettere ai saluzzesi di assistere agli incontri con piacere e in sicurezza. Anche questo cantiere di completamento dimostra la nostra costante attenzione alla promozione dello sport come strumento per puntare sempre più ad una comunità coesa, accogliente, solidale, felice e in salute».