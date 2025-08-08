Fossano calcio: gol e dedica di Gallesio ad Alessandra Balocco nell’ 1-1 in amichevole contro la Juventus Next Gen

Una partita dal sapore indubbiamente speciale, tra due compagini di calcio legate alla famiglia Balocco.
Ieri in mattinata prima sfida amichevole dell’anno per il Fossano Calcio 2025-2026, prossima protagonista del campionato di Eccellenza che, a porte chiuse, allo Juventus Training Center di Vinovo, ha sfidato una selezione mista giovanile composta da giocatori della Juventus Next Gen e Juventus Primavera.
Il Fossano per la gara, in onore della compianta Alessandra Balocco, giocava in completo blu, mentre la Juventus con la divisa d’allenamento bianca, marchiata Balocco. La squadra della Città degli Acaia indossava inoltre la fascia al braccio in segno di lutto per la recente scomparsa dell’ex presidente e amministratrice delegata dell’azienda dolciaria. Osservato un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio.
La gara è terminata in parità: 1-1. A segno, per gli ospiti, il difensore classe 2005, prelevato lo scorso anno dal Cittadella, Leonardo Gallesio che ha esultato con lo sguardo rivolto al cielo per Alessandra.
Un gol dal doppio significato. In primis, per onorare ancora una volta la compianta signora Balocco ed in secondo luogo per il valore della rete segnata: il classico goal dell’ex: Gallesio si è formato, infatti, nel settore giovanile della Juventus.