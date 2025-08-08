Francesco Dadone guida l’organizzazione delle finali regionali ACSI a Salsasio

Inizia la stagione sportiva ed iniziano i grandi eventi a Salsasio di Carmagnola, come anticipato dalla società sportiva Asd Salsasio in conclusione della stagione.

Le finali regionali della Coppa Piemonte dell’Acsi (Associazione Centri Sportivi Italiani) si svolgeranno nel centro sportivo Giorgio Demichelis di Salsasio in via Mussetti 32 a Carmagnola sabato 13 settembre.

Durante l’intera giornata sono previsti oltre 300 atleti in arrivo da ogni parte del Piemonte che si sfideranno nel Salsasio Stadium nelle finali regionali di calcio A11, calcio A7 e calcio A5. Tutte le finali si disputeranno contemporaneamente sull’erba del Demichelis.

L’evento è patrocinato dal Consiglio Regionale del Piemonte e dalla Città di Carmagnola.

Scenderanno in campo anche i ragazzi di mister Desogus della squadra A11 del Salsasio e in occasione della finalissima di ogni disciplina saranno coinvolti anche i bambini e le bambine della scuola calcio e del settore giovanile maschile e femminile Elledì FC che hanno la propria sede proprio nel centro sportivo di Salsasio.

Il cerimoniale della giornata prevede il fischio d’inizio sui tre campi del Demichelis alle 11 del 13 settembre e le premiazioni finali alla sera alle ore 20,30 sul campo principale. Per tutta la giornata si svolgeranno le partite di calcio delle tre discipline calcistiche e sarà attivo il servizio bar e street food all’interno del centro sportivo.

Si tratta di un grande evento regionale mai avvenuto prima sui campi di Salsasio.

Il Presidente del Salsasio Ivan Quattrocchio dichiara: “Siamo molto felici di accogliere a Carmagnola, in particolare a Salsasio, gli oltre 300 atleti piemontesi e tutto il pubblico che vorrà essere presente per questa bella e importante giornata dedicata al calcio e allo sport. Ringrazio a nome di tutta l’Asd Salsasio l’Acsi, in particolare il comitato di Cuneo, per la grande e sana collaborazione e per l’impegno profuso nell’organizzare questa manifestazione. Con orgoglio ringrazio l’Acsi per aver scelto Salsasio come campo di gara per le finali della Coppa Piemonte 2025. Noi siamo pronti ad accogliervi sabato 13 settembre!”

Il Presidente dell’Acsi Cuneo Francesco Dadone, referente organizzativo della manifestazione, dichiara: “Come organizzatori della manifestazione regionale siamo onorati di poter utilizzare l’impianto sportivo del Demichelis. Un ringraziamento particolare al presidente dell’A.S.D. Salsasio Ivan Quattrocchio che si è messo subito a disposizione accogliendo con entusiasmo la nostra proposta, mettendo a disposizione l’impianto e messo già in cantiere le iniziative per far sì che l’evento sia una bella giornata di sport per la città di Carmagnola. I ringraziamenti vanno anche al Consiglio Regionale del Piemonte e alla Giunta del Comune di Carmagnola che hanno patrocinato la manifestazione”.