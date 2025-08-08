Bersezio, chiuso il supermercato per gravi irregolarità igienico-sanitarie

Scatta la chiusura per il supermercato di Bersezio. Con un’ordinanza urgente, la sindaca Monica Ciaburro ha disposto l’immediato sgombero dei locali a seguito delle gravi irregolarità igienico-sanitarie riscontrate dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) di Alessandria durante un’ispezione del 23 luglio scorso

L’attività di controllo, documentata anche con un fascicolo fotografico, ha evidenziato diverse difformità sia sotto il profilo igienico che nella corrispondenza tra destinazioni d’uso e titoli edilizi. Secondo il provvedimento comunale, le criticità rappresentano un potenziale rischio per la salute pubblica e rendono necessaria la sospensione immediata della vendita di prodotti alimentari e non alimentari.

L’ordinanza impone al legale rappresentante della società la rimozione di tutte le merci e la messa in sicurezza degli ambienti entro il 25 agosto 2025, con obbligo di fornire al Comune e ai NAS documentazione fotografica e relazione sull’avvenuto intervento. In caso di non conformità edilizie, dovrà essere presentata domanda di sanatoria entro un mese.

La sindaca ha inoltre avvertito che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà all’applicazione delle sanzioni previste, incluso l’articolo 650 del Codice Penale, oltre a eventuali provvedimenti in materia edilizia e sanitaria. L’ordinanza resterà in vigore fino a completa risoluzione delle criticità rilevate.

Il provvedimento è stato notificato anche ai Carabinieri di Pietraporzio, all’ASL CN1 – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. Il titolare del supermercato ha la possibilità di presentare ricorso al Prefetto di Cuneo entro 30 giorni, al TAR Piemonte entro 60 giorni o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro 120 giorni.