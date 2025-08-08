Bersezio, ordinanza del Comune per la messa a norma di un magazzino

Con un’ordinanza urgente, la sindaca di Argentera Monica Ciaburro ha disposto la messa a norma entro un termine di quindici giorni – pena lo sgombero dei locali – per uno dei magazzini utilizzati come pertinenza dal supermercato attivo a Bersezio.

Il provvedimento è conseguenza delle irregolarità rilevate in un’attività di controllo effettuata dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) di Alessandria durante un’ispezione del 23 luglio scorso. La stessa, documentata anche con un fascicolo fotografico, avrebbe evidenziato diverse difformità sia sotto il profilo igienico che nella corrispondenza tra destinazioni d’uso e titoli edilizi.

L’ordinanza impone al legale rappresentante della società la rimozione di tutte le merci e la messa in sicurezza degli ambienti entro il 25 agosto 2025, con obbligo di fornire al Comune e ai NAS documentazione fotografica e relazione sull’avvenuto intervento. In caso di non conformità edilizie, dovrà essere presentata domanda di sanatoria entro un mese. La sindaca ha inoltre avvertito che, in caso di mancata ottemperanza, si procederà all’applicazione delle sanzioni previste, incluso l’articolo 650 del Codice Penale, oltre a eventuali provvedimenti in materia edilizia e sanitaria. L’ordinanza resterà in vigore fino a completa risoluzione delle criticità rilevate.

Contrariamente a quanto erroneamente comunicato in un precedente articolo – ce ne scusiamo con gli interessati, con l'Amministrazione comunale e i lettori – il supermercato risulta regolarmente aperto. L'attività di vendita non ha subito limitazioni .

Il provvedimento è stato notificato anche ai Carabinieri di Pietraporzio, all’ASL CN1 – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. Il titolare del supermercato ha la possibilità di presentare ricorso al Prefetto di Cuneo entro 30 giorni, al TAR Piemonte entro 60 giorni o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro 120 giorni.