Ciclista investito in via Principi di Piemonte a Bra. In ospedale con un codice giallo

E’ stato trasportato a Verduno con un codice di gravità giallo il ciclista rimasto vittima dell’investimento stradale verificatosi intorno alle 13 di oggi, venerdì 8 agosto, nella centralissima via Principi di Piemonte a Bra.
Illesa la conducente della Fiat Panda, una sessantenne residente in città, che ha travolto l’uomo, un trentenne, per cause che sono oggetto di accertamento da parte dell’equipaggio del Nucleo Motociclisti della Polizia Locale di Bra intervenuto sul posto insieme al servizio di emergenza sanitaria 118.