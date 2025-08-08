 / Cronaca

Cronaca | 08 agosto 2025, 14:43

Roccaforte Mondovì, recuperato con l'elicottero il bovino bloccato sui pascoli

L’animale, irraggiungibile via terra, è stato recuperato con il verricello del Drago 66 e trasportato in sicurezza in un’area carrabile

Immagine di archivio

Si è conclusa questa mattina, venerdì 8 agosto, la complessa operazione di soccorso per un bovino rimasto bloccato, impossibile da raggiungere con mezzi da terra, sulle alture di Roccaforte Mondovì, nei pressi di Borgata Rastello.

Già nella mattinata di ieri le squadre dei Vigili del Fuoco avevano raggiunto la zona per valutare la situazione e pianificare l’intervento. La difficoltà principale era rappresentata dal terreno scosceso e privo di accessi carrabili, che impediva il trasporto dell’animale con metodi tradizionali.

Oggi, grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ceva e dell’elicottero Drago 66, il bovino è stato imbracato e recuperato con il verricello, quindi trasportato fino alla prima area accessibile ai veicoli. L’operazione si è svolta in sicurezza e l’animale è ora in buone condizioni.

