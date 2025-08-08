Estate 2025: è boom di "staycation" tra risparmio, relax e nuove esperienze urbane

C'è chi la chiama “vacanza di prossimità”, chi “estate sul balcone” e chi, più semplicemente, ha deciso che quest’anno restare a casa non è una rinuncia, ma una scelta. La staycation, ovvero la vacanza vissuta nella propria città o nei suoi dintorni, è diventata il vero trend dell’estate 2025, spinta da ragioni economiche, certo, ma anche da un nuovo modo di vivere il tempo libero. Non è solo questione di soldi — anche se, con il prezzo di un ombrellone e due lettini che in certi lidi rivieraschi supera quello di una cena stellata, il portafoglio ha il suo peso. Il punto è che restare fermi può essere sorprendentemente piacevole, se si smette di associare il concetto di vacanza all’idea di chilometri percorsi.

La città si scopre… diversa

Basta fermarsi un attimo, guardarsi attorno con occhi meno frettolosi: il bar sotto casa diventa il nostro caffè di fiducia, il parco dietro l’angolo un rifugio verde, e la piazza dove si correva a fare commissioni si anima di concerti, mercatini e cinema all’aperto. Le amministrazioni locali hanno colto al volo l’occasione, riempiendo le agende estive con eventi che un tempo sarebbero passati inosservati.

Milano ha lanciato le “notti sotto le stelle” nei cortili storici, Bologna ha trasformato le colline nei nuovi lidi urbani, mentre città più piccole — da Parma a Lecce, da Cuneo a Cagliari — stanno puntando su tour guidati serali, laboratori per bambini e degustazioni nei quartieri più autentici.

Famiglie, coppie, single: ognuno trova il suo ritmo

Per chi ha bambini, la staycation è spesso una benedizione mascherata: meno valigie, meno stress da viaggio e la possibilità di alternare giornate di attività (tra centri estivi, musei e fattorie didattiche) a pomeriggi lenti al parco o in piscina. I genitori, spesso più stanchi che entusiasti all’idea delle vacanze “vere”, sembrano apprezzare. Le coppie, invece, trasformano le settimane cittadine in micro-lune di miele: aperitivi panoramici, escursioni di un giorno, brunch senza orari. C’è chi scopre che basta una notte in un agriturismo a 40 km da casa per sentirsi lontano da tutto. E poi ci sono i single, i veri esploratori della staycation. Per loro, restare in città significa anche ritrovare il tempo per sé, e — perché no — per qualche trasgressione in più. I siti come Bacirosa registrano picchi in agosto, quando escort Monza oppure escort Varese la fanno da padroni, quando ci si sposta dalla “provincia granda” e qualche cuore si lascia andare con più leggerezza del solito; in fondo basta un clic. “In città si esce con meno pressioni, ci si sente più liberi, e poi ci sono meno occhi indiscreti”, racconta Sara, 38 anni, che ha scelto di non muoversi per l’intera estate.

Una moda che potrebbe restare

Dietro questa tendenza c’è anche una riflessione più profonda: l’idea che il tempo libero non debba per forza essere spettacolare per essere prezioso. Che rallentare, magari anche annoiarsi un po’, fa bene. Che si può viaggiare anche senza partire, se si cambia sguardo.

E poi c’è un aspetto non secondario: la sostenibilità. Meno spostamenti, meno consumi, meno stress. Insomma, la staycation sembra destinata a non essere solo una parentesi. Potrebbe diventare una nuova normalità, fatta di vacanze distribuite, pause più frequenti ma meno costose, e un rapporto più vivo e vitale con la propria città.



















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.