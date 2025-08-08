ShaktiRise: il metodo Human Transformation 2.0 che unisce Oriente e Occidente

Per questo è nato ShaktiRise – Human Transformation 2.0: un programma unico che combina l’approccio della psicologia occidentale con la profondità delle pratiche orientali. Offre un percorso di trasformazione personale dolce ma profondo, che aiuta a ritrovare sé stessi passo dopo passo.

ShaktiRise non è un corso motivazionale né un programma di benessere rigido. È un processo reale, formato dall’esperienza pratica e dalle ricerche dell’Associazione ShaktiRise, che ha saputo unire armoniosamente le pratiche orientali con i metodi moderni di sviluppo personale, mantenendo al tempo stesso dolcezza e naturalezza.

Il metodo è nato da esperimenti pratici e storie reali di persone. Col tempo si è trasformato in un sistema completo, capace di armonizzare corpo, mente ed emozioni. Maria Rizzo, una delle prime partecipanti al programma e guida ufficiale di ShaktiRise in Italia, racconta:

«Quando sono arrivata a ShaktiRise, ero stanca, confusa e senza fiducia. Non avevo bisogno di nuove teorie o regole complesse — volevo solo ritrovare il mio equilibrio interiore. Grazie a questo percorso ho ritrovato stabilità e forza che pensavo impossibili. Ora la mia missione è aiutare altre persone a intraprendere questo stesso cammino di rinascita».

Elementi fondamentali del metodo

Respiro consapevole, che aiuta a rallentare, alleviare lo stress e ritrovare sé stessi.

Meditazioni guidate, per riconnettersi con le emozioni autentiche e trovare calma interiore.

Esercizi dolci di rilassamento, ispirati allo yoga, che sciolgono tensioni muscolari e ripristinano l’energia.

Supporto e consigli pratici per la crescita interiore, che aiutano a scoprire le proprie risorse e rafforzare la fiducia.

Pratiche di armonizzazione di corpo e mente, che uniscono il meglio degli approcci orientali e occidentali e insegnano a vivere in sintonia con sé stessi.

Ognuno di questi elementi aiuta i partecipanti a comprendere meglio sé stessi e a muoversi gradualmente verso una vita più equilibrata e sicura. Questa combinazione unica, senza pari in Europa, agisce contemporaneamente a livello mentale, fisico ed emotivo. Con delicatezza accompagna nel ritorno alla propria essenza, alleviando lo stress accumulato, superando il burnout e i blocchi emotivi senza tecniche invasive o pressioni.

Perché ShaktiRise è diverso dagli altri metodi

La forza di ShaktiRise è nella capacità di unire mondi apparentemente opposti — la razionalità della psicologia occidentale moderna e la saggezza millenaria delle pratiche orientali. Grazie a questo equilibrio nasce una trasformazione naturale, che porta risultati profondi e duraturi. Chi partecipa al programma racconta di risvegliarsi con una nuova energia, sentire leggerezza e libertà nelle scelte e, soprattutto, ritrovare una pace interiore che credeva perduta.

ShaktiRise è uno spazio di dolce apertura, dove non ci sono regole rigide o promesse altisonanti. Conta solo la tua presenza, il tuo stato interiore e i passi verso te stesso. Questo percorso non è fatto di magie, ma di forza e chiarezza che sono sempre state dentro di te.

🌱 «Tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te — ShaktiRise è solo il modo per ricordartelo».

