Diocesi di Mondovì, da agosto ad ottobre luoghi del sacro e chiese a porte aperte

Nei mesi estivi e autunnali numerosi Luoghi del Sacro del progetto Itinerari del Sacro saranno visitabili grazie ai Volontari per l'Arte.

Gli edifici di culto, che sono da sempre identificati come espressione di fede, hanno anche una importante valenza culturale, artistica e turistica. Il progetto intende dare espressione della devozione, svelare e far conoscere alcuni dei più interessanti e preziosi tesori di arte sacra della Provincia custoditi in chiese, santuari e piccole cappelle.

Le visite a chiese e cappelle monregalesi sono attivate gratuitamente e su prenotazione contattando il numero 339.6143781. Segue dettaglio dei beni parte del circuito per i quali, in alcuni edifici, è anche possibile accedere autonomamente tramite l'App “Chiese a porte aperte” .

Con il progetto Chiese a porte aperte - ideato dalla Consulta Regionale per i Beni Culturali ecclesiastici e dalla Fondazione CRT - le diocesi del Piemonte e della Valle d'Aosta, rispondono al bisogno sempre vivo di fruire del nutrimento che ci viene dato dalla bellezza dell’arte. Si tratta di una sperimentazione di visite guidate in autonomia nata per favorire un accostamento consapevole a beni non sempre facilmente accessibili. Grazie all'impiego di un'applicazione digitale è così possibile accedere liberamente ad alcuni beni culturali ecclesiastici. L'App permette di gestire molteplici operazioni, dalla prenotazione della visita all’apertura automatizzata della porta. Una volta effettuato l’accesso tramite QR code si viene guidati alla scoperta del bene attraverso un’installazione multimediale costituita da una narrazione storico - artistico - devozionale accompagnata da un sistema di luci mobili e di micro proiettori. Le “Chiese a Porte Aperte” sono visitabili tutti i giorni dalle 9.00 alle 18.00, scaricando la APP e prenotando gratuitamente la visita.

Chiese a porte aperte è inoltre diventata "for all" con la finalità di porre sempre più attenzione alle capacità sensoriali e cognitive dei visitatori. Nei siti in cui è stato effettuato questo ulteriore step di progetto si trovano un pannello visivo-tattile multisensoriale posizionato all’ingresso con la descrizione della chiesa e narrazioni audio-video in LIS (lingua dei segni italiana). La sezione accessibilità dell'App presenta inoltre una serie di materiali ideali per la preparazione della visita.

CHIESE A PORTE APERTE DELLA DIOCESI DI MONDOVÌ:

MONDOVÌ | Cappella di Santa Croce

MOMBARCARO | Cappella di San Rocco

PIOZZO | Cappella di San Bernardo

ROCCAFORTE DI MONDOVÌ | Cappella di San Maurizio

Info: www.cittaecattedrali.it

LUOGHI DEL SACRO DELLA DIOCESI DI MONDOVÌ:

I Volontari per l'Arte del territorio monregalese sono disponibili ad effettuare visite guidate su prenotazione contattando il numero 339.6143781.

I "Luoghi del Sacro" monregalesi sono:

MONDOVÌ | Cappella di San Bernardo delle forche, Cappella di Santa Croce (anche con App Chiese a porte aperte), Cappella di Santa Maria delle vigne

BASTIA MONDOVÌ | Cappella di San Fiorenzo

DOGLIANI | Confraternita del Santo Nome di Gesù

LESEGNO | Cappella di San Nazario

MARSAGLIA | Cappella di San Ponzio

MOMBARCARO | Cappella di S. Rocco (anche con App Chiese a porte aperte)

MONESIGLIO | Pieve di Santa Maria d'acqua dolce

MONTALDO | Parrocchiale e romitorio di S. Ambrogio

MOROZZO | Santuario del Brichetto, Cappella di S. Stefano

MURAZZANO | Cappella di S. Rocco, Santuario della Madonna di Hall

NIELLA TANARO | Parrocchiale di Maria Vergine Assunta, Confraternita di S. Antonio, Cappelle di Sant'Anna, Natività di Maria, San Bernardo, San Pantaleone

PAMPARATO | Parrocchiale, Cappella di S. Bernardo

PEVERAGNO | Confraternita di S. Pietro in vincoli, Cappella di S. Rocco da Val

PIOZZO | Cappella di S. Bernardo (anche con App Chiese a porte aperte), Cappella del Santo Sepolcro, Parrocchiale di Santo Stefano, Chiesa dell'Alba Rosa

PRUNETTO | Santuario della Madonna del Carmine

ROCCA DE' BALDI | Parrocchiale di S. Marco

ROCCAFORTE MONDOVÌ | Cappella di San Maurizio (anche con App Chiese a porte aperte)

SALE SAN GIOVANNI | Pieve di S. Giovanni, Cappella di S. Sebastiano, Cappella di Sant'Anastasia

SALICETO | Parrocchiale di S. Lorenzo, Cappella di S. Agostino, Cappella di S. Martino di Lignera

SAN MICHELE MONDOVÌ | Cappella della Madonna della Neve

VICOFORTE MONDOVÌ | Pieve dei Santi Pietro e Paolo

VILLANOVA MONDOVÌ | Antica parrocchia di Santa Caterina

ANTICIPAZIONI D'AUTUNNO

GIUBILEO 2025, "Nel tuo nome. L'arte parla di comunità"

La Diocesi di Mondovì sta lavorando al progetto "Nel tuo nome. L'arte parla di comunità". A partire dal mese di ottobre le sale del Vescovado ospiteranno infatti una mostra di opere rare e mai esposte pubblicamente promossa quale iniziativa culturale fulcro dell'anno giubilare. Il progetto nasce per volere della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica e coordinato dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto. Le opere selezionale renderanno evidenti la presenza e l’impegno delle comunità nella conservazione, valorizzazione e trasmissione dei beni culturali.

Per maggiori informazioni sui progetti a cura dei Volontari per l’Arte della Diocesi di Mondovì è possibile consultare il sito www.sebastianus.org