Fervono i preparativi per la festa patronale al Santuario di Monserrato

L’appuntamento è per venerdì 5 settembre, a partire dalle ore 19, nella suggestiva cornice di Monserrato. In programma musica, divertimento e la possibilità di cenare all’aperto.

Il successo e l’ampia partecipazione delle edizioni precedenti hanno spinto gli organizzatori a confermare il format, puntando ancora una volta su un mix vincente di socialità e buona musica.

“Dopo le belle e partecipate iniziative di giugno e luglio – raccontano i volontari – siamo pronti a tornare con uno degli eventi più attesi della festa patronale. Con 'Goodbye Summer' vogliamo offrire un’occasione di incontro e leggerezza, in uno dei luoghi più belli del nostro territorio. Sarà una serata giovane, ma con tante sorprese pensate per tutte le età”.

Per chi volesse sostenere l’evento, è possibile contattare l’associazione via e-mail all’indirizzo ass.santuariomonserrato@gmail.com o telefonare al numero 340 2549768 .

L’ingresso è libero e gratuito per tutti gli eventi in programma.