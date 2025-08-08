Festa di EquoMondo 2025 a Chiusa di Pesio

Dal 22 al 25 agosto a Chiusa di Pesio l’Associazione culturale EquAzione organizzerà la festa di “EquoMondo”, che prevede diversi eventi e attività.

In particolare, in questa edizione si intenderà valorizzare l’ideazione, la realizzazione e la messa in posa, per le vie del paese, dei nuovi porta-mozziconi, frutto della collaborazione tra il Comune, la Scuola e l’Associazione EquAzione

Il programma di massima dell’evento è il seguente:

Ven 22 agosto ore 21,00 in Via G. Mauro, 8: proiezione del film “Non dirmi che hai paura”, all’interno della rassegna “Cinema in cortile” in collaborazione con l’Associazione Cercando il cinema, con ingresso libero, offerto dall’Associazione EquAzione e assaggi gratuiti di tisane e torte preparate con i prodotti del Commercio Equo e Solidale

Sab. 23 agosto, mattina: “Puliamo il nostro paese”:

Ore 9,00 - ritrovo davanti alla bottega in Via T. Vallauri, 76 muniti di guanti e buona volontà per ripulire le vie del paese, in collaborazione con i volontari civici

Ore 9,00-11,00 attività di pulizia

Ore 11,00 – 12,00 “Orienta l’arte”: orienteering per tutti

Ore 12,00 – premiazione e inaugurazione ufficiale del percorso “No mozziconi”

Sab. 23 agosto, a partire dalle ore 15 sotto il Pellerino (Piazza Cavour): “Swap party” organizzato e gestito dai giovani di “Idee fresche”

Dom. 24 agosto, mattina: bottega aperta con esposizione all’aperto

Lun. 25 agosto ore 21 come associazione saremo presenti alla proiezione del docu-film “School of life” di Nicolò Govoni, a conclusione della rassegna “Cinema in cortile”