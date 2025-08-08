Il direttivo del Circolo Acli San Lorenzo e Desertetto Aps , giunto al suo decimo anno di attività sul territorio, propone i festeggiamenti patronali di San Lorenzo, organizzati in collaborazione con l’Unità Pastorale Valle Gesso, con il Comune di Valdieri e con l’associazione amici del Santuario della Madonna del Colletto.

Il programma prevede per sabato 9 agosto la FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO con la Messa alle 20.30 accompagnata dal coro delle voci bianche e la tradizionale fiaccolata seguita dalla scopertura della targa in memoria di Umberto Lovera, storico ed instancabile volontario della Chiesa di San Lorenzo. Al termine rinfresco per tutti offerto a tutti dal Circolo Acli.

Domenica 10 agosto si proseguirà con la Messa alle 11 cui seguirà la Sagra delle Tagliatelle con menu fisso, nel pomeriggio intrattenimenti popolari per tutti i partecipanti , giochi per adulti e bambini e stima del cesto.

Il Presidente Matteo Cavallo a nome del Direttivo del Circolo Acli ricorda che, dalla costituzione dell’associazione, una parte del ricavato dei festeggiamenti patronali viene destinato ad interventi di manutenzione e sistemazione delle Chiesette e della sede sociale sita in frazione San Lorenzo, oltre che ad interventi di abbellimento, di pulizia e di decoro delle frazioni San Lorenzo e Desertetto.

Per info e prenotazioni contattare 392 235 4602 oppure 339 680 7414