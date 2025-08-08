 / Eventi

Eventi | 08 agosto 2025, 17:20

Fitwalking Solidale di Busca: al via la decima edizione

Domenica 21 settembre torna l'evento benefico con una speciale maglietta celebrativa dedicata alle mascotte Fit&Walky

Le mascotte del Fitwalking Solidale di Busca 

Domenica 21 settembre si terrà una nuova edizione del Fitwalking Solidale di Busca organizzato dal Comitato di Volontariato Fitwalking Solidale in collaborazione con il Circolo Endas ASD Cuneo Centro e con il sostegno del Comune di Busca.

Per festeggiare l’importante traguardo delle 10 edizioni è stata creata una maglietta ufficiale dedicata alle simpatiche mascotte Fit&Walky, disponibili in due colori: rosa e azzurro.

Le magliette possono essere prenotate entro il 31 agosto inviando un messaggio WhatsApp al numero 347 6459383, indicando nome e cognome, il numero di magliette, il colore scelto e la taglia (disponibili per bambini dai 2 ai 12 anni e per adulti dalla XXS alla XXXL).

L’offerta è libera, a partire da 10 euro. Le magliette saranno ritirabili il giorno stesso della manifestazione, nella zona di partenza, al di sotto di un gazebo dedicato alla loro consegna. Salvo esaurimento scorte, sarà possibile acquistarle anche in quel momento.

I pettorali saranno in prevendita a partire da fine agosto nei seguenti punti vendita: a Busca Bar Città e Manfrinato Gioielli; a San Chiaffredo presso Tabacchi e Papiri; a Saluzzo da Cuneo Tende; Cuneo Donchisciotte & Company. Disponibili in vendita anche nel giorno della manifestazione.

Informazioni:  fitwalkingsolidalebusca@gmail.com; Walter 348 0304112.

Le mascotte del Fitwalking Solidale di Busca con l'amministrazione

cs

