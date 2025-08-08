Hemera Festival 2025: cinque giorni di arte, corpi e visioni oltre l’umano nei boschi di Torre Mondovì

Torna Hemera Festival, l’esperienza immersiva di Teatro Selvatico che dal 20 al 24 agosto 2025 trasformerà i boschi e le radure di Torre Mondovì in un ecosistema di pratiche performative, residenze artistiche, concerti, installazioni, laboratori somatici e poesia incarnata. Un festival fuori formato, lontano dalle logiche commerciali, che celebra la possibilità di stare insieme in modo radicale, ecologico, creativo, dove si mangia biologico, si

dorme sotto le stelle e si costruisce insieme uno spazio di ascolto e trasformazione.

Nel 2025, oltre 30 ospiti animeranno Hemera con pratiche che attraversano i linguaggi della scena contemporanea, della musica elettronica, della spiritualità, della psicogenealogia, della cura e della narrazione.

Hemera ospiterà più di 30 artistə, performer, terapeuti e ricercatrici tra cui:

Mamadou Dioume – attore e pedagogo

Marianne Costa – scrittrice, tarologa e psicologa transgenerazionale

Mudimbi – rapper

Sista Bramini – fondatrice di O Thiasos TeatroNatura

Giuliano Logos – poeta e performer

Pierluigi Lattuada, BTE Team, Guidalberto Bormolini, Paulina Jade Doniz – terapeuti, medici, ricercatori transpersonali e spirituali

Terre da Film Festival – con proiezioni di cortometraggi indipendenti e molti altrə artistə, musicistə, poetə e guide somatiche

Insieme, questi ospiti attiveranno uno spazio che va oltre l’intrattenimento: un microcosmo dove arte, cura, trance, poesia e corpo politico si intrecciano per generare risonanze.



Dai workshop giornalieri (Vesta, Aeolus, Tellus, Nettuno), alle residenze artistiche (Tarot & Dance), fino alle performance serali e ai concerti nel bosco, il programma è un viaggio continuo tra dimensione rituale, ricerca personale e partecipazione collettiva.

Non si è mai solo spettatori, ma sempre co-creatori di uno spazio vivo, fertile, inclusivo.

Anche quest’anno, l’attenzione ecologica sarà centrale: niente stoviglie monouso, solo alimenti locali e biologici, cura condivisa degli spazi. Ogni presenza è responsabile. Ogni gesto è parte del rito.



La prenotazione è obbligatoria – i posti sono limitati per garantire un’esperienza intima e

sostenibile.

📍 Tutte le info, programma dettagliato e modalità d’iscrizione:

👉 www.teatroselvatico.eu/hemera-oltre-lumano