Polenta e amicizia tra le montagne: la Festa della Pence al Pian Traversagn

Domenica prossima, 10 agosto, il Pian di Traversagn si animerà con la tradizionale Festa della Pence, organizzata dal Gruppo Alpini di Bellino. L’appuntamento, incorniciato dalla maestosità delle montagne dell’alta Valle Varaita, sarà un’occasione per vivere insieme una giornata di comunità e amicizia.
Il programma prevede, alle ore 11, la celebrazione religiosa, seguita, alle ore 12, dalla grande polentata preparata dagli Alpini, che per l’occasione proporranno la gustosa polenta concia, piatto tipico della tradizione montana.
La manifestazione si svolgerà in uno scenario naturale di rara bellezza, ideale per trascorrere alcune ore all’aria aperta in compagnia. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare numerosi per condividere un momento di festa, buon cibo e spirito alpino.
Come di consueto, l’iniziativa si svolgerà nel segno della convivialità e dell’accoglienza, valori che da sempre contraddistinguono il Gruppo Alpini di Bellino.