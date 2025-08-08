Savigliano ricorda Santorre di Santa Rosa: passeggiata nei luoghi della sua vita

Tra gli eventi organizzati dal Comune di Savigliano per commemorare i 200 anni dalla morte di Santorre Derossi di Santa Rosa, mercoledì 13 agosto alle 21 si svolgerà una visita guidata che condurrà i partecipanti nei luoghi in cui visse il celebre patriota saviglianese.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Ufficio Turistico, sarà raccontata e curata dall’architetto Nadia Lovera.

Attraverso testimonianze e narrazioni, il percorso farà rivivere ai visitatori un travagliato periodo storico, riflesso dell’animo e delle vicende di Santorre di Santa Rosa.

Tra i temi toccati durante la passeggiata: la piazza e le passeggiate con gli amici, il Palazzo Comunale dove ricoprì il ruolo di sindaco, la casa natale e quelle dei conoscenti, i luoghi legati al suo tragico primo amore, momenti di svago e il costante impegno sociale e politico.

Il biglietto di partecipazione è di 2 euro a persona, gratuito per i possessori di Cultura Card.

Per informazioni e prenotazioni: iat.savigliano@coopculture.it