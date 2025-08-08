Villanova Mondovì: il santuario di Santa Lucia ha ospitato il concerto di ottoni del gruppo EvolveBrass all’interno della grotta

L’Associazione di Volontariato AmiSaL - Amici di Stata Lucia Odv, che si prodiga alacremente per il recupero e cura del Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì, dopo alcuni lavori di sistemazione di alcuni locali, continua le visite guidate e le aperture domenicali, con un successo davvero sensazionale, al fine di scoprire la bellezza, la storia, la cultura e la fede che arricchiscono il caratteristico santuario nella roccia della Valle Ellero.

Sono state le note del gruppo di ottoni EvolveBrass, diretto dal Maestro Marco Tosello (già corno dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con sede a Torino) ad accompagnare la terza domenica di visite guidate il 3 agosto al Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì, davanti a un numeroso pubblico entusiasta e molto sorpreso dalla bravura degli artisti, con la presenza di Giuseppe Bogetti, Massimo Doglia, Gianluigi Ferreri e Francesco Morello alle trombe, Marco Tosello al corno, Alfio Bellocchio e Francesco Barsotti e Jaime Gonzalez ai tromboni, Stefania Ghiglia al trombone basso e Maurizio Stirano al basso tuba.

In tale occasione, hanno anche avuto luogo le visite guidate, quest’anno arricchite con nuove scoperte e curiosità (in particolare l’antica cappella di Santa Lucia, utilizzata fino da metà 1200 a fine 1700, recentemente riportata alla luce), che hanno registrato circa 350 presenze lungo tutto il pomeriggio, senza contare i pellegrini in visita alla sola grotta o giunti per ammirare la mostra dei cimeli storici della Valle Ellero (su gentile concessione dalla famiglia Longo), o la mostra a pannelli dedicata al rapporto tra il poeta Dante e Santa Lucia.

Domenica 14 settembre sarà ospitata un’interessantissima e ampia collezione numismatica, proposta da collezionisti locali.

Le prossime visite guidate (e ultime per la stagione estiva 2025) sono in programma nel pomeriggio di Domenica 14 Settembre (si consiglia vivamente la prenotazione ai contatti sotto indicati). Nelle altre Domeniche estive sarà possibile accedere alla grotta del Santuario in orario pomeridiano (fino al 07 Settembre compreso).

"Questa nuova fase ci lascia ben sperare in un rinnovato entusiasmo e in un interesse sempre più vivo – afferma Roberto Turco, vicepresidente AmiSaL – proseguendo il percorso avviato negli anni passati, durante i quali abbiamo accolto visitatori da diverse regioni d’Italia e anche dall’estero, inclusi pellegrinaggi e gruppi organizzati. Un ringraziamento speciale giunga a tutti i volontari che si prestano molto attivamente per i vari servizi offrendo tempo e disponibilità, nonché ai pellegrini, ai visitatori e a tutti coloro che hanno ammirato e ammireranno anche quest’anno il prezioso gioiello della Valle Ellero".

Il direttivo dell'associazione ricorda che è possibile destinare il “5per1000” all’AmiSaL (CF 93063870047– sezione terzo settore-volontariato) e segnala che dal mese scorso è possibile visionare la webcam in diretta (digitando il sito https://www.santuariosantalucia.com/webcam-2): una finestra digitale sulla valle Ellero, direttamente da casa o dal proprio smartphone.

Per riferimenti, informazioni, adesioni all’AmiSaL (Amici di Santa Lucia ODV) e donazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o i recapiti telefonici (sms/whatsapp 351.6384771) o sito web www.santuariosantalucia.com.