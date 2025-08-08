Quattro talenti della Victoria Alba brillano ai Campionati Italiani di pattinaggio a Piancavallo

Si sono svolti a Piancavallo (PN) i Campionati Italiani Fisr dedicati alle categorie Divisione Nazionale, che hanno visto protagonisti quattro atleti della Victoria Alba Pattinaggio, qualificati alla gara grazie ai risultati ottenuti ai Campionati Regionali primaverili.

Leonardo Vercelli, Gessica Fresia, Sofia Adamo e Benedetta Martino – accompagnati dall'allenatrice Martina Barbero - hanno affrontato la trasferta friulana con determinazione e consapevolezza nelle proprie potenzialità, ottenendo ottimi risultati.

Leonardo (2011, cat. Divisione Nazionale A), al primo anno in categoria e quindi gareggiando anche con atleti più grandi, ha conquistato un'incoraggiante 7^ posizione, dimostrando velocità ed eleganza;

(Leonardo Vercelli)

Sofia (2007, Divisione Nazionale C) è scesa in pista nella gara di qualificazione e ha saputo tener testa a numerose atlete grazie ad un programma di gara di buon livello tecnico-stilistico.

(Sofia Adamo)

Gessica (2009, Divisione Nazionale B) e Benedetta (2007, Divisione Nazionale C), grazie ai titoli di campionesse regionali conquistati nelle rispettive categorie, hanno disputato direttamente la finale: Gessica è stata autrice di un'ottima performance e ha mostrato grande crescita rispetto alla stagione passata, Benedetta nonostante l'emozione si è dimostrata come sempre molto solida negli elementi di salto.

(Benedetta Martino)

Adesso per i pattinatori albesi è prevista una breve e meritata pausa, per ripartire a settembre con la preparazione alla prossima stagione sportiva, con l'obiettivo di migliorarsi sempre di più; inoltre, dopo la pausa estiva, riprenderanno a pieno ritmo anche tutti i corsi della Victoria Alba Pattinaggio, compresi i corsi di avviamento dedicati a bambini che vogliono avvicinarsi al pattinaggio artistico.