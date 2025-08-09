 / Attualità

Attualità | 09 agosto 2025, 12:11

Viadotto Asti-Cuneo: in un video le fasi di posa dell’impalcato metallico da 290 tonnellate [VIDEO]

Otto le campate previste per la sopraelevata sulla Provinciale 7, presso il ponte di Pollenzo: lunga poco più di 800 metri, sarà sorretta da sette pile in calcestruzzo armato a forma di Y

L'impalcato metallico parte del viadotto dell'Asti-Cuneo

Nella notte tra il 7 e l’8 agosto si è svolto il varo di un concio di impalcato metallico del peso di circa 290 tonnellate, che scavalca la Strada Provinciale 7.

Il concio, lungo 50 metri circa, è stato preassemblato a terra nella vicina area di cantiere ed è stato posizionato tramite una lenta rotazione in quota tra le pile 5 e 6 (direzione Asti). La trave è stata varata con le predalles metalliche già installate, al fine di limitare al minimo le interferenze con il traffico nelle fasi successive di realizzazione della soletta in calcestruzzo.

Il Viadotto SP7 prevede la realizzazione di due impalcati distinti in struttura mista acciaio-calcestruzzo, a cassone aperto su otto campate di luce variabile.
La lunghezza complessiva è di 399,65 metri in direzione Asti e 404,20 metri in direzione Cuneo. È sorretto da sette pile in calcestruzzo armato, a forma di Y, hanno altezze comprese tra 9,4 e 10,9 metri mentre le fondazioni sono di tipo indiretto, su pali trivellati.

L’intervento appena portato a termine rappresenta una fase fondamentale nella costruzione del nuovo viadotto, funzionale allo scavalco dell’attuale SP7, e si inserisce nel più ampio impegno di Itinera per la realizzazione di questa infrastruttura strategica per il Piemonte e il nord-ovest del Paese.

Nel video che segue, a velocità raddoppiata, le operazioni di posa. 

IL VIDEO

Redazione

