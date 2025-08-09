Acceglio si tinge di musica con Daniela Wahler e Thomas Haller

Un’altra bellissima serata di musica è attesa nella splendida cornice della chiesa parrocchiale di Acceglio. Appuntamento questa sera (sabato 9 agosto) alle ore 21, con due artisti di notevole rilievo: Daniela Wahler (saxofono) e Thomas Haller (organo).



Daniela Wahler, nata nella Bassa Franconia, dopo il diploma di scuola superiore ha frequentato la scuola professionale di musica di Dinkelsbuhl, trasferendosi poi all'Università di Musica di Friburgo per studiare con il Prof. Jürgen Demmler. Nel 2003 ha completato l'esame di direzione d'orchestra con il riconoscimento statale come direttrice delle orchestre di fiati dell'associazione musicale della Baviera settentrionale ed è stata accettata come borsista presso la Fondazione accademica nazionale tedesca. L’anno successivo, nel 2004, ha completato gli studi di pedagogia strumentale, con una materia aggiuntiva di direzione d'orchestra con il diploma del Prof. K. Hövelmann.



Dopo il diploma di Friburgo, ha anche continuato i suoi studi di sassofono a Montpellier con il Prof. Philippe Braquart, dove si è diplomata nel 2005 con il DEM Diplôme d'Études musicales) e un premio in musica da camera. I suoi studi artistici vantano masterclass con Claude Delangle, Jean-Denis Michat, Vincent David, Fabrizio Mancuso, Arno Bornkamp, Johann Moesenbichler e Martin Gellrich.



Daniela Wahler attualmente lavora come sassofonista freelance, direttore d'orchestra e insegnante di sassofono presso le scuole di musica delle città di Aalen e Neresheim e tiene conferenze in diverse orchestre e laboratori di sassofono in tutta la Germania meridionale, nonché nelle associazioni musicali, quali l’associazione musicale della Baviera settentrionale, l’associazione della musica per ottoni del Baden-Württemberg e l’associazione delle associazioni tedesche della musica per ottoni. Mantiene contatti musicali con la Francia come sassofonista baritono nel quartetto di sassofoni "ELYAS", e nel campo della nuova musica può essere ascoltata nell'ensemble "Selisih" in Germania e nel mondo (tra cui Cambogia, Indonesia, Nuova Zelanda e più recentemente nelle Filippine). Dal 2007, tuttavia, trascorre la maggior parte del suo tempo musicale con il quartetto saxofourte.



Thomas Haller è direttore della musica sacra ad Aalen e organista presso la Chiesa evangelica regionale del Württemberg. Con una socializzazione inconfondibilmente sveva, ha studiato musica sacra ad Hannover e Stoccarda. Networker di musica sacra nell'Ostalbkreis, scrive pubblicazioni sul panorama organistico nella sua terra natale e tiene seminari di costruzione d'organo presso le Accademie di Musica di Friburgo e Stoccarda.