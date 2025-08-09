Domenica 17 alle 16 la Certosa di Pesio ospita il Voxonus Festival con le Suites di J. S. Bach eseguite alla viola da Claudio Gilio

Domenica 17 alle ore 16 alla Certosa di Pesio, l’esecuzione che offrirà Claudio Gilio alla viola barocca tratterà alcune di queste composizioni suonate nel rispetto dei manoscritti che, seppur non autografi (non esiste un documento relativo alle Suites per violoncello siglato da Bach), restituiscono la fedeltà filologica del tempo in cui Bach è vissuto.

Il progetto Voxonus dell’Orchestra Sinfonica di Savona si prefigge infatti di diffondere le esecuzioni storicamente informate eseguite con strumenti dell’epoca o copie degli stessi.

L’esecuzione verrà integrata da una presentazione verbale che illustrerà in maniera fruibile e accattivante le caratteristiche compositive dei brani e l’inquadramento storico artistico del periodo.

Il concerto denominato “La Bibbia della musica”, titolo che ben definisce il valore artistico ma anche spirituale dell’opera, riscuote, ovunque venga eseguito, un entusiastico successo di pubblico.

La spiritualità laica e profonda di queste pagine bachiane si fonde alla perfezione con l’ambiente mistico della Certosa di Pesio.

Claudio Gilio svolge l’attività concertistica alternando esecuzioni filologiche d musica antica con il repertorio cronologicamente successivo fino al contemporaneo, è direttore artistico del Voxonus Festival e presidente dell’Orchestra Sinfonica di Savona.

Con il Voxonus Quartet svolge un lavoro di ricerca e proposta degli autori italiani del 1700 che è al centro dell’attenzione del mondo musicologico italiano.

Il Voxonus Festival giunto alla XIV edizione conta quest’anno 70 concerti e la Certosa di Pesio è un appuntamento fisso da molte edizioni, sempre seguito con attenzione dal pubblico.

L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, delle Fondazioni CRT, CRC e del Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de’ Baldi.

La disponibilità dei Padri Missionari della Consolata di Torino, che gestiscono il monumento, è fondamentale per la realizzazione del progetto.

Il concerto è ad ingresso libero con oblazione volontaria.

Per prenotazioni e informazioni relative al programma e alle note di sala, sfogliare la brochure del Voxonus Festival XIV edizione alla pagina:

https://orchestrasavona.it/2025/05/voxonus-2025/