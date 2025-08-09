PALLAVOLO / Mondovì Volley nel girone A della B1/F, prima sfida in casa con Palau

Sono stati annunciati dalla Fipav i calendari e la formula del prossimo campionato di Serie B1 femminile.

A renderlo noto Mondovì Volley, unica compagine della Granda, è stata inserita nel Girone A in insieme a sei società piemontesi, una valdostana, quattro lombarde e due sarde.

Il via della stagione è previsto per sabato 11 ottobre al Palamanera con la sfida in programma alle 20.30 con le giocatrici sarde del Palau, formazione dalla quale arrivano le nuove “pumine” Anna Aliberti e Francesca Bosso, che hanno disputato l’annata 2024-2025 proprio con la Capo d’Orso.

Sette giorni dopo (18 ottobre, ore 17) la prima trasferta ad Aosta.

L’ultima partita del 2025 sarà il 20 dicembre a Torino per poi ricominciare il 10 gennaio 2026 in casa contro il Cus Torino.

Ulteriori pause sono previste il 24 e il 31 gennaio e il 4 aprile.

A chiudere la stagione la sfida casalinga col Volpiano, il 9 maggio.

La Federazione ha intanto comunicato la formula del campionato. Le formazioni prime tre classificate si guadagneranno l’accesso diretto alla prossima Serie A3.

Dirette anche le tre retrocessioni previste per ogni girone, a meno che la 12ª e l’11ª non siano separate da due o meno punti di differenza, eventualità che comporterà la disputa dei playout.