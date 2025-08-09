 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 09 agosto 2025, 14:19

PALLAVOLO / Mondovì Volley nel girone A della B1/F, prima sfida in casa con Palau

Annunciati calendario e formula della stagione al via sabato 11 ottobre

Francesca Basso, nuovo acquisto di Mondovì, arriva da Palau

Francesca Basso, nuovo acquisto di Mondovì, arriva da Palau

Sono stati annunciati dalla Fipav i calendari e la formula del prossimo campionato di Serie B1 femminile.

A renderlo noto Mondovì Volley, unica compagine della Granda, è stata inserita nel Girone A in insieme a sei società piemontesi, una valdostana, quattro lombarde e due sarde.

Il via della stagione è previsto per sabato 11 ottobre al Palamanera con la sfida in programma alle 20.30 con le giocatrici sarde del Palau, formazione dalla quale arrivano le nuove “pumine” Anna Aliberti e Francesca Bosso, che hanno disputato l’annata 2024-2025 proprio con la Capo d’Orso.

Sette giorni dopo (18 ottobre, ore 17) la prima trasferta ad Aosta.

L’ultima partita del 2025 sarà il 20 dicembre a Torino per poi ricominciare il 10 gennaio 2026 in casa contro il Cus Torino.

Ulteriori pause sono previste il 24 e il 31 gennaio e il 4 aprile.

A chiudere la stagione la sfida casalinga col Volpiano, il 9 maggio.

La Federazione ha intanto comunicato la formula del campionato. Le formazioni prime tre classificate si guadagneranno l’accesso diretto alla prossima Serie A3.

Dirette anche le tre retrocessioni previste per ogni girone, a meno che la 12ª e l’11ª non siano separate da due o meno punti di differenza, eventualità che comporterà la disputa dei playout.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium