 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 09 agosto 2025, 00:01

Usa, sparatoria nel campus dell'Università Emory ad Atlanta

Usa, sparatoria nel campus dell'Università Emory ad Atlanta

(Adnkronos) - E' in corso una sparatoria all'Università Emory ad Atlanta, in Georgia. Lo riferiscono i media statunitensi che parlano "di un tiratore attivo" nel campus. Il dipartimento di polizia di Atlanta è sul posto.  

L'Fbi, riferisce 'Nbc', sta inviando degli agenti per assistere le forze dell'ordine locali, ha spiegato un portavoce. 

Un agente della contea di DeKalb intanto riferisce sempre 'Nbc', è stato ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Emory poco dopo la sparatoria, ha detto Dionna Smith, direttore delle comunicazioni della contea di DeKalb. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium