Tennis: al Country Cuneo decidi i qualificati del 30 ITF internazionale Lilium Cup

La seconda giornata del J30 ITF al Country Club Cuneo, International Country Club Lilium Cup, è stata lunga e densa di spunti, non solo tecnici.

Tra le presenze importanti dei tecnici italiani ex atlete si segnala anche quella di Sandra Cecchini, bolognese, classe 1965 e con best ranking in singolare di numero 15 WTA, datato 1988. Si sono chiuse le sfide nei due tabelloni di qualificazione che hanno promosso tra i giocatori in main draw sei ragazzi e sei ragazze nei rispettivi singolari.

In campo maschile i primi quattro a salire nell’élite del torneo under 18 principale sono stati dall’alto in basso della lista l’italiano Dolcetta-Capuzzo, che ha stoppato nel match decisivo, per 10-6 al match tie-break il connazionale Andrea Casella. Ha stupito e colpito l’under 14 mancino e dotato di gran talento Diego Tarlazzi, che dopo aver superato nel 2° turno Tyson Grant, quinta testa di serie del draw preliminare, si è ripetuto in quello decisivo contro Kevin Maugliani, stoppato 10-4 al match tie-break. Promossi in main draw anche lo svizzero Landry e lo slovacco Liptak, rispettivamente a segno contro gli italiani Valle e Cernetic, nipote dell’ex collega giornalista Onorato Cerne. Ancora da decidere gli ultimi due dei sei nomi di cui sopra.

Nel draw femminile passaggio in tabellone principale per la torinese Ginevra Grande, che ha sconfitto agilmente (6-2 6-1) la connazionale Giada Calzona; Bianca Maria Concetti, che si è imposta a Eleonora Toniolo; Valeria Kravchenko, che ha fermato in due set Myrea Longhena; Camilla Iannece, Arianna Galeazzi e Silvia Maffi, rispettivamente a segno contro Carola Pessina, Eleonora Tranchero (tesserata Country Club Cuneo) e la svedese Dahlstroem.

