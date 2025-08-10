Cuneo, ieri i portici di corso Giolitti si sono trasformati in una pista da ballo per una serata di tango argentino

I portici di corso Giolitti davanti al Bar Bobo si sono trasformati, per una sera, in un palcoscenico d’eccezione, ospitando una performance di tango argentino che ha incantato il pubblico e ridato vita a un luogo storico della città.

Protagonisti assoluti della serata, i maestri Cecilia Diaz e Oscar Gauna, che con la loro arte raffinata e appassionata hanno regalato momenti di pura emozione. Al primo abbraccio di tango, il portico si è riempito in pochi minuti di ballerini, provenienti da tutta la provincia, pronti a lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla magia di questa danza senza tempo.

L’atmosfera era vibrante: il tintinnio dei tacchi delle ballerine e il passo vellutato dei ballerini hanno animato uno spazio che si è rivelato un vero e proprio teatro all’aperto, ideale per musica e danza. Sotto quelle arcate, un tempo animate dalla presenza della celebre sala da ballo “Cavallino Rosso”, si è rivissuto il fascino di un luogo di incontro, condivisione e bellezza.

Gli organizzatori hanno ricordato le origini popolari del tango argentino, nato nei quartieri più umili dell’Argentina, per poi conquistare il mondo fino a essere riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Un pensiero è andato anche ai tanti cuneesi che, tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, emigrarono in Argentina per lavoro e non fecero più ritorno: a loro è stata dedicata la magia di una danza che unisce popoli e generazioni con una coralità universale.

La serata, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Nuovo Corso Giolitti, ha rivelato che il portico di Corso Giolitti può tornare a essere un palcoscenico privilegiato per eventi culturali di qualità, capaci di creare comunità e valorizzare la città.