5 agosto 1985, ore 16.25: sulla strada di Sant’Anna di Vinadio si consuma una delle più grandi sciagure stradali della Granda dal Dopoguerra

***

Quarant’anni fa come oggi si verificava una delle più grandi sciagure stradali nel Cuneese dal Dopoguerra: 11 morti e 27 feriti.

La tragedia si consuma sulla strada che salendo da Vinadio al Colle della Lombarda porta al santuario di Sant’Anna, che con i suoi 2020 metri di altitudine è il più alto d’Europa, luogo particolarmente amato dai cuneesi.

È il 5 agosto 1985, un lunedì.

Alle 16.25 due pullman di linea dell’Ati partono dal piazzale del santuario per riportare a Cuneo i pellegrini.

Sulla zona è in corso un violento nubifragio.

In fase di discesa, nei pressi della vecchia presa dell’Enel, due auto che precedono i bus si bloccano improvvisamente, forse a causa di un guasto o di un piccolo incidente.

I conducenti dei due veicoli – così riferiscono le cronache di allora - si fermano e scendono dall'abitacolo.

In quel punto però, la carreggiata è particolarmente stretta.

Arrivano i due pullman, uno di seguito all’altro: il primo si sposta a sinistra procedendo a singhiozzo. Lo spazio è quanto mai stretto, ma riesce a passare.

Nel frattempo anche il secondo tenta il passaggio, ma non ce la fa e succede l’irreparabile.

Forse una manovra errata di qualche centimetro, complice la strada bagnata, forse il cedimento della sponda, sta di fatto che il mezzo scivola per qualche metro e poi precipita, capottando più volte.

In pochi minuti si consuma la tragedia.

Lo scenario che si presenta ai primi soccorritori è agghiacciante: il pullman è sventrato, ridotto ad un ammasso di lamiere, c’è sangue e fumo ovunque.

Nove persone vengono estratte prive di vita dall’abitacolo, altre due moriranno qualche giorno dopo negli ospedali di Cuneo e Savigliano dove erano state trasportate per le gravi ferite riportate.

Ventisette i feriti complessivi.

Le vittime e i feriti sono in larga parte della provincia di Cuneo con qualche presenza dal Torinese.

Provenivano – così ancora riferiscono le cronache - di Cuneo, Montanera, Castelletto Stura, Caraglio, Cervignasco (frazione di Saluzzo) e Torino.

Un drammatico fatto che ebbe vasta eco su tutti i media nazionali e del Midi francese.