Alba, lavori stradali partiti in ritardo: “I fondi sono del 2024, ma i cantieri iniziano solo ora”

In Consiglio comunale si è tornati a parlare di asfaltature, ma più che di buche si è discusso di tempistiche. Il consigliere di minoranza Emanuele Bolla (Fratelli d’Italia) ha preso spunto da un comunicato stampa del Comune per segnalare l’apparente discrepanza tra l’anno di stanziamento dei fondi – il 2024 – e l’avvio effettivo dei lavori, partiti solo nel luglio 2025.

“Pensavo di aver letto male – ha dichiarato Bolla – poi ho capito che invece avevo letto bene. È un problema generale, che non riguarda solo questa Amministrazione. Ma vorremmo sapere quali iniziative intende assumere per evitare che passino molti mesi tra l’annuncio e l’esecuzione concreta dei lavori”.

A rispondere è stato l’assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio, che ha ricostruito il contesto. “Nei primi mesi del 2025 la città era già interessata da cantieri importanti, come la chiusura di corso Enotria e i lavori sulla tangenziale da parte di Anas. Aprire nuovi cantieri in primavera avrebbe generato ulteriori disagi, per questo abbiamo scelto consapevolmente di avviare le asfaltature in estate”.

I tratti coinvolti riguardano via Ognissanti, strada Rorine e corso Bra. “Si tratta di assi viari rilevanti – ha spiegato Fenocchio – e abbiamo atteso che fossero chiuse le scuole e rallentate le attività industriali, così da minimizzare l’impatto sulla circolazione”.

Ma l’assessore ha voluto anche allargare il discorso: “Il problema è più ampio e riguarda la carenza di personale. Le nostre ripartizioni lavorano con abnegazione, ma le procedure sono sempre più complesse, anche per via dei progetti legati al PNRR. E non c’è stato un rafforzamento degli organici”.

Fenocchio ha annunciato che sono già in corso riorganizzazioni interne, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza amministrativa e tecnica del settore lavori pubblici, anche grazie a nuove assunzioni dedicate alla mobilità e al traffico.

“Capisco le difficoltà oggettive – ha concluso Bolla – e ringrazio per la trasparenza. La nostra non è una critica polemica, ma un invito a riflettere su come rendere più rapidi ed efficaci gli interventi. Perché alla fine, per i cittadini, contano i risultati concreti”.