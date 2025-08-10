Controlli in stazione, sulla strada e nei quartieri ad Alba: la Municipale intensifica la vigilanza

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato martedì 5 agosto.

La Polizia municipale di Alba continua a svolgere quotidianamente controlli capillari su tutto il territorio, con un’attenzione particolare alla zona della stazione ferroviaria, al parco Tanaro e agli obblighi sulla raccolta differenziata.

In stazione, in particolare, è attiva l’ordinanza che vieta l’uso di bicchieri in vetro e il consumo di alcolici nell’area. “Gli interventi nelle prime ore della giornata sono spesso più efficaci – ha spiegato il comandante Antonio Di Ciancia – perché prevengono situazioni problematiche che altrimenti degenererebbero nel pomeriggio”.

Sul fronte della sicurezza stradale, gli agenti stanno concentrando gli sforzi sui controlli assicurativi e sulla regolarità delle patenti di guida. “Abbiamo fermato un conducente con patente straniera non convertita, per il quale è scattata la sanzione amministrativa. Ma l’attenzione rimane alta soprattutto sulle assicurazioni: circolare senza copertura è un rischio enorme per tutti”, ha precisato il comandante.

Un altro ambito in cui si registra massima operatività è quello ambientale. Dopo l’entrata in vigore del regolamento che disciplina la raccolta differenziata, la Municipale ha elevato diverse sanzioni per abbandono di rifiuti e conferimento non conforme. “In caso di sacchi lasciati fuori dai cassonetti o materiali non differenziati, scattano le multe. Le violazioni al regolamento restano di tipo amministrativo, ma incidono comunque sulla qualità dell’ambiente urbano”.