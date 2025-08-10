Mondovì, raid di gomme tagliate, furti di fiori e una persona sorpresa a defecare su una vetrina: tutti individuati grazie alla videosorveglianza

Riproponiamo qui uno degli articoli più letti della settimana appena conclusa, pubblicato mercoledì 6 agosto.

Alcuni episodi hanno davvero dell'incredibile: da chi tagliava le gomme nel rione Piazza, come anticipavamo questo pomeriggio, chi rubava i fiori e chi - addirittura - ha defecato sulle vetrine del centro storico di Breo, ma sono stati tutti individuati grazie all sistema di videosorveglianza.



"Siamo grati - dicono dall'amministrazione - ai cittadini che fanno pervenire le segnalazioni: 115 le persone identificate a seguito di danneggiamenti e circa 800 quelle controllate ogni anno".

Intanto stanno giungendo a conclusione i lavori di ulteriore diffusione del sistema di videosorveglianza cittadino, un'iniziativa fortemente voluta dalla Amministrazione Comunale e finanziata con circa 380 mila euro, di cui il 40% proveniente dal Ministero dell'Interno.

"Siamo soddisfatti del lavoro svolto perché permette alla Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine di tenere sotto controllo quasi tutta la città - spiega il primo cittadino, Luca Robaldo -. Non si tratta di un 'Grande Fratello' bensì di un sistema integrato, che mantiene le immagini per un massimo di 7 giorni e che consente agli Agenti di poterle visionare frammento per frammento".

Ed i risultati tangibili non si sono fatti attendere.

"Solo nelle ultime tre settimane abbiamo individuato alcune situazioni ai limiti dell'incredibile - prosegue Robaldo -: da chi tagliava le gomme alle auto parcheggiate a chi, pensate un po', ha deciso di defecare sulla vetrina di un negozio in Breo. C'è stato anche chi ha pensato che i fiori piantati dal Comune fossero così belli da portarseli a casa. In questo caso le persone coinvolte sono tutti cittadini italiani".

Importante poi l'apporto dei componenti del Comando di Polizia Locale.

"Desidero ringraziare la Comandante Chionetti e tutte le donne e gli uomini del Comando per l'instancabile lavoro svolto - continua il primo cittadino - e approfitto dell’occasione per dare il benvenuto ai 4 nuovi Agenti che hanno preso servizio in questi mesi, l'ultimo in ordine cronologico lo scorso 1° agosto: a breve vi saranno nuovi ordini di servizio e vedremo più pattuglie in giro per la città e le frazioni".

Particolarmente rilevanti, infine, anche gli altri provvedimenti assunti.

"L'introduzione del 'Daspo amministrativo' consente di utilizzare uno strumento di grande deterrenza che, unito alla visione delle immagini, diventa immediatamente attivo. In questo momento, ad esempio, siamo impegnati a identificare tre persone resesi protagoniste di una rissa in Breo nella serata di ieri. In questo caso dovrebbero essere cittadini stranieri".

Il Sindaco, infine, conferma che ulteriori zone saranno sottoposte a videosorveglianza, anche per accogliere le segnalazioni dei concittadini.