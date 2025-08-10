TENNIS / Al Country Club Cuneo subito emozioni alla prima giornata di qualificazioni dell'International Country Club Lilium Cup

Giornata ricca di contenuti ed emozioni la prima delle qualificazioni nel J30 ITF Under 18 al Country Club Cuneo, quest’anno denominato International Country Club – Lilium Cup.

Molti i confronti che hanno richiesto il match tie-break per essere decisi a conferma dell’equilibrio delle forze in campo e della voglia dei giocatori e delle giocatrici di conquistare un posto nei rispettivi main draw.

Interessante la vittoria della torinese classe 2011 Ginevra Grande, allieva alla Torino Tennis Academy di Gianluca Luddi. Al termine di un’ottima prestazione ha avuto la meglio sulla russa Daria Konovalova, numero 1 del seeding delle qualificazioni, con lo score di 6-3 7-5.

Sempre nel draw femminile lotta accesa tra l’azzurra Bianca Maria Concetti e la francese Chiara Canton, con il successo della prima fissato sul punteggio di 6-1 0-6 14-12.

E’ stata italiana anche la vittoria di Valeria Kravchenko, che ha firmato il quarto match del programma sul Centrale con il 6-1 6-3 rifilato alla transalpina Loica Lambot.

Promosse al secondo turno del draw preliminare anche Arianna Galeazzi, Camilla Iannece, Eleonora Toniolo e Giada Calzona.

Nel tabellone maschile ha vinto il suo incontro il figlio d’arte Leonardo Tombolini, grazie al 3-6 7-5 10-6 con il quale ha concluso il testa a testa contro il russo Nikita Sikanov.

Affermazioni nei derby azzurri per Lorenzo Rampinelli, Kevin Maugliani e Mattia Strazza.

Promossi tra gli altri allo step successivo della rassegna anche Niccolo Mondini e lo slovacco Liptak.

Si prosegue intanto con le qualificazioni. In campo anche Tyson Grant (nella foto sotto), fratello minore di Tyra, entrata ufficialmente in casa Italia prima degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Ingresso gratuito e spettacolo garantito sui quattro campi che ospitano le sfide del torneo. Godibilissimo, come da tradizione, il colpo d’occhio d’insieme dalla terrazza panoramica del Club.