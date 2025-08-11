Addio a Chiaffredo Lovera della Banda Musicale di Castelletto di Busca

È mancato all’età di 83 anni all’Ospedale Carle di Cuneo Chiaffredo Lovera, per tutti Fredo, ex assessore e consigliere comunale, figura storica molto conosciuta nella comunità di Castelletto di Busca, nella cui chiesa parrocchiale domani mattina 9 agosto si volgerà il funerale con la presenza del gonfalone della Città.



Coltivatore diretto in pensione, Lovera e il fratello, storico direttore Antonio (deceduto nel 2016), hanno guidato per oltre 60 anni la Banda musicale di Castelletto Busca formando generazioni di giovani musicisti e mantenendo viva una tradizione che ha superato il secolo nel 2021.



Classe 1941, Lovera è stato eletto in Amministrazione comunale per quattro mandati consecutivi, dal 1975 al 1995, come consigliere e come assessore (dal 1985 al 1990 e dal 1994 al 1995) con i sindaci Teresio Delfino e Angelo Rosso.



“Una persona impegnata, molto conosciuto e apprezzato per la sua dedizione, lascia in chi lo ha conosciuto un ricordo sincero. Sentite condoglianze alla famiglia” afferma il sindaco Ezio Donadio.



