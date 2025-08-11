Borgo San Dalmazzo, concorso pubblico per un posto da “Specialista di Vigilanza” a tempo indeterminato

Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno con profilo di Specialista di Vigilanza – Area dei funzionari ed elevata qualificazione (ex categoria giuridica D).
La partecipazione è riservata a chi presenterà domanda esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo disponibile sul Portale unico del reclutamento “inPA” del Dipartimento della Funzione Pubblica, all’indirizzo www.inpa.gov.it.
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 12.00 di mercoledì 10 settembre 2025.
Ulteriori dettagli, il bando completo e le modalità di partecipazione sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Borgo San Dalmazzo, alla pagina dedicata alla selezione a questo link.