Lavori per 120mila euro nella piscina comunale di corso Aldo Moro a Saluzzo

Un nuovo rivestimento per evitare future perdite e pavimento a piastrelle completamente rifatto. Sono stati avviati nei giorni scorsi (inizio agosto) i lavori alla vasca interna della piscina comunale di Saluzzo di corso Aldo Moro, impianto in concessione all’associazione “Uisp” di Bra da quasi 10 anni.

Infatti, fino al termine del cantiere previsto per i primi giorni di settembre, la parte interna della piscina comunale sarà chiusa al pubblico, mentre resta in funzione quella all’aperto.

Per i lavori il Comune di Saluzzo ha stanziato circa 120 mila euro.

"Il cantiere - spiegano dall’Ufficio tecnico del municipio che ha seguito la progettazione – prevede la sistemazione di un apposito telo attorno alla vasca interna, una guaina impermeabile che evita future perdite d’acqua e infiltrazioni. Piazzato questo, sarà rifatto il pavimento in piastrelle intorno alle vasche".

In virtù dell’accordo fra Comune e concessionario, la “Uisp” si farà carico delle spese per la posa delle nuove piastrelle.

"Ancora una volta questa è la dimostrazione – dicono dalla giunta comunale – di quanto sia prioritario rinnovare e rendere sempre efficienti gli impianti dove i saluzzesi praticano sport. Un notevole impegno per le casse del Comune che crediamo avrà ricadute positive nei prossimi anni, quindi un investimento sul futuro della città e della nostra comunità".