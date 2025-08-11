Saluzzese: ospitalità dei braccianti in cascina, aperto il bando per i contributi

Entro la mezzanotte del 20 agosto gli imprenditori agricoli del Saluzzese possono presentare domanda per interventi volti ad aumentare i posti-letto nelle cascine per lavoratori stagionali.
Tutte le informazioni tecnico-amministrative sono contenute nel relativo bando.
Le domande vanno effettuate utilizzando l’apposito modulo.
Le richieste devono essere inviate tramite Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it.
Lo rende noto il Comune di Saluzzo attraverso il proprio sito istituzionale ufficiale.