Attualità | 11 agosto 2025, 16:08

Saluzzese: ospitalità dei braccianti in cascina, aperto il bando per i contributi

Entro la mezzanotte del 20 agosto gli imprenditori agricoli possono presentare domanda per interventi volti ad aumentare i posti-letto nelle cascine per lavoratori stagionali

(foto: sito comune saluzzo)

Entro la mezzanotte del 20 agosto gli imprenditori agricoli del Saluzzese possono presentare domanda per interventi volti ad aumentare i posti-letto nelle cascine per lavoratori stagionali.

Tutte le informazioni tecnico-amministrative sono contenute nel relativo bando.

Le domande vanno effettuate utilizzando l’apposito modulo.

Le richieste devono essere inviate tramite Pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it.

Lo rende noto il Comune di Saluzzo attraverso il proprio sito istituzionale ufficiale.

redazione

