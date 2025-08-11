Verzuolo, al via i lavori alla scuola dell’infanzia per separarla dal baby parking

Dopo lo sgombero dei locali, sono iniziati i lavori alla scuola dell’Infanzia "Umberto I" di Verzuolo in via al Castello (piazzetta Donatori di Sangue.

I lavori riguardano l’asilo comunale del capoluogo e hanno l’obiettivo di riorganizzare gli spazi, sia interni che esterni, per garantire una netta separazione tra la scuola dell’infanzia pubblica e il servizio di baby parking privato gestito dalla cooperativa “La Piazza dei Bimbi”.

L’iniziativa è frutto di un confronto durato a lungo tra l’Amministrazione comunale e la dirigenza dell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci”, volto a individuare la soluzione migliore per ospitare entrambi i servizi, che attualmente si trovano nello stesso edificio tra piazza Willy Burgo e la piazzetta Donatori di Sangue.

La questione, già discussa nella primavera del 2024 era tornata di attualità lo scorso autunno durante una seduta del Consiglio comunale.

In un primo momento si era ipotizzato di trasferire il baby parking in un’altra sede, ma a febbraio l’Amministrazione di Verzuolo ha confermato la scelta di intervenire direttamente sull’attuale struttura, adeguando i locali e rendendoli indipendenti dalla scuola dell’infanzia pubblica.

Come ribadito nelle ultime riunioni del Consiglio, i lavori saranno finanziati con il Fondo di solidarietà comunale, per un importo di circa 92 mila euro.

Gli ingressi su piazza Willy Burgo e dal portone principale resteranno riservati alla scuola dell’infanzia, mentre per il baby parking verrà predisposto un accesso dedicato dal cancello su piazza Donatori di Sangue, che condurrà direttamente al retro dell’edificio.

L’Amministrazione conta di completare l’opera entro settembre, così da avere la nuova organizzazione dei servizi pienamente operativa con l’avvio del prossimo anno scolastico.