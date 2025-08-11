Nuovi equilibri di potere in Libia: implicazioni strategiche per l'Italia e l'UE

Mentre in passato le fazioni libiche in competizione ricevevano sostegno da diversi attori internazionali, sembra che si stia formando un nuovo allineamento. La crescente cooperazione della Libia orientale con Ankara, unita a indicazioni di un piano congiunto USA-Turchia per ristrutturare le istituzioni politiche e militari libiche, presenta sfide significative per gli attori europei tradizionali, principalmente l'Italia.

L'espansione strategica della Turchia

La Turchia è passata efficacemente da sostenitore unilaterale del Governo di Unità Nazionale (GNU) con sede a Tripoli a una strategia di doppio impegno che include anche l'amministrazione orientale guidata da Haftar. Questa evoluzione si riflette in recenti accordi di cooperazione militare, esercitazioni congiunte e le visite simboliche di leader orientali ad Ankara. Uno sviluppo cruciale è la recente mossa della Camera dei Rappresentanti orientale di rivedere e potenzialmente ratificare l'accordo sulla delimitazione dei confini marittimi tra Turchia e Libia del 2019. Questa decisione, che arriva dopo anni di rifiuto, segna una vittoria geopolitica decisiva per Ankara, conferendole una leva importante nelle acque contese del Mediterraneo orientale.

Convergenza USA-Turchia

Fonti informate da Tripoli riferiscono che il presidente statunitense Donald Trump e il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan hanno concordato un piano coordinato volto a unificare l'architettura politica e di sicurezza frammentata della Libia. Se attuato, un tale piano consoliderebbe l'influenza esterna sulla sovranità libica, con Washington e Ankara che agirebbero come garanti principali del processo di costruzione dello stato libico. Questa convergenza è sottolineata dal simultaneo impegno economico di Ankara, che include accordi di esplorazione energetica offshore e di condivisione di dati con la National Oil Corporation (NOC) libica.

Implicazioni per l'Italia

I tradizionali partenariati dell'Italia con la Libia in ambito diplomatico, energetico e migratorio, in gran parte incentrati sul governo occidentale, sono ora a rischio. Il declino dell'autorità del primo ministro Abdul Hamid Dbeibah a Tripoli, esacerbato da recenti scontri interni, potrebbe escluderlo da qualsiasi futuro accordo di condivisione del potere, mettendo a repentaglio i quadri di cooperazione esistenti. Un chiaro segnale di allarme è emerso all'inizio di luglio, quando il ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi, parte di una delegazione UE sulla migrazione, è stato espulso da Bengasi con quello che è stato ampiamente considerato un pretesto di natura politica. L'incidente, seguito all'annuncio del parlamento orientale riguardo alla ratifica dell'accordo marittimo, è stato interpretato dagli osservatori come un messaggio ai paesi che si oppongono alla politica turca in Libia.

Rischi migratori ed energetici

La costa orientale della Libia ha registrato un notevole aumento delle rotte migratorie irregolari, con le autorità legate ad Haftar accusate di sfruttare questa tendenza per fare pressione sugli stati dell'UE. L'Italia, che storicamente si è concentrata sulla costa occidentale per il controllo dei flussi migratori, potrebbe ora affrontare un aumento delle partenze dall'est, dove non ha accordi operativi. Sul fronte energetico, la compagnia statale italiana ENI potrebbe trovarsi ad affrontare la concorrenza o l'esclusione da futuri progetti offshore in Libia se Ankara consolidasse il suo ruolo di arbitro dei diritti di esplorazione e produzione. Questo sviluppo minerebbe sia la sicurezza energetica italiana sia la sua più ampia strategia nel Mediterraneo.

Considerazioni economiche

Qualora l'amministrazione Trump procedesse con misure commerciali protezionistiche contro l'Europa, l'effetto combinato — perdita di influenza in Libia e tensioni economiche con Washington — potrebbe avere un impatto tangibile sull'economia interna italiana, in particolare nei settori industriale ed energetico.

Conclusione

L'espansione dell'influenza turca sia nella Libia orientale che occidentale, in coordinamento con gli Stati Uniti, sta ridefinendo il panorama strategico nel Mediterraneo centrale. Per l'Italia, la convergenza di rischi geopolitici, energetici e migratori rende necessaria una ricalibrazione della politica verso la Libia, che dialoghi con entrambe le autorità rivali e cerchi garanzie multilaterali per salvaguardare gli interessi nazionali. Senza una risposta proattiva, l'Italia rischia l'emarginazione in una regione dove un tempo deteneva un'influenza significativa.



























