A San Pietro di Monterosso arriva il cinema all'aperto con il film "Il maestro che promise il mare" diretto da Patricia Font

Giovedì 14 agosto alle ore 21.15 la rassegna di cinema all’aperto Sconfinamenti, targata Associazione Contardo Ferrini, farà tappa a San Pietro di Monterosso con la proiezione de "Il maestro che promise il mare", film emozionante e ricco di poesia diretto da Patricia Font.

Ispirata a una storia vera, la pellicola racconta l’esperienza di un giovane maestro in un piccolo villaggio spagnolo degli anni ’30. Con idee didattiche innovative e una visione aperta del mondo, il protagonista riesce a cambiare la vita dei suoi alunni, insegnando loro a credere nei sogni e a guardare oltre l’orizzonte.

Un’opera intensa e coinvolgente, capace di parlare di educazione, libertà e coraggio senza retorica, che invita a riflettere sul valore della scuola e sul potere trasformativo dell’insegnamento.

L’ingresso alla proiezione è fissato a 4 euro. Sconfinamenti porta in diversi paesi della Valle Grana una selezione di titoli ricercati e di qualità, con l’obiettivo di proporre al pubblico storie che lasciano il segno.