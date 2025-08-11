L'arte urbana si fa in due: "Muri Selvatici" sbarca a Cuneo e Bra

Tornano gli appuntamenti di Muri Selvatici, il progetto di arte urbana a cura dell'associazione culturale La Scatola Gialla, con laboratori di muralismo per ragazzi e jam session artistiche aperte a tutti per riflettere sullo spazio pubblico attraverso il linguaggio visivo.

Per la sua quinta edizione, il progetto si espande sul territorio provinciale: oltre alla sua città natale, Cuneo, Muri Selvatici approda nella vicina Bra, rafforzando il legame tra arte, comunità e spazio urbano in due contesti diversi. Il tema per questa edizione è “Futuro presente”, invitando a riflettere sulla percezione dell’oggi in rapporto a un domani possibile o ancora da immaginare.

A Cuneo e a Bra i laboratori sono rivolti a ragazze e ragazzi dai 13 anni in su e saranno condotti dagli artisti di La Scatola Gialla con esperienza nell’ambito dell’arte urbana e dell’educazione artistica. I partecipanti esploreranno tecniche di progettazione e pittura murale attraverso bozzetti su carta, spray e rulli per dare forma a un grande murales collettivo.

Il laboratorio si svolgerà in mattinata dalle ore 9:30 alle 12:30, a Bra dal 25 al 27 agosto e a Cuneo dal 1 al 3 settembre.

Il contributo di partecipazione è di 20 € per le tre mattinate.

Inoltre, il 30 e 31 agosto dalle ore 10 alle 19 due giornate di jam session di pittura libera su muro e confronto collettivo sui grandi muri di Parco Parri di Cuneo. L’evento è gratuito e aperto ad artisti, appassionati e curiosi di tutte le età. L’associazione fornirà una base tinta unita e un numero limitato di spray: si consiglia di portare il proprio materiale.

“Attraverso i laboratori i ragazzi apprendono alcune tecniche per immergersi nel mondo della creatività visiva, ma anche a mettersi in gioco, a confrontarsi con gli altri, a prendersi cura e immaginarsi parte attiva del luogo in cui vivono. Siamo contenti che il progetto continui ad avere il sostegno dell’amministrazione comunale e della fondazione CRC e che, dopo quattro edizioni a Cuneo, il suo valore venga riconosciuto anche dal comune di Bra” – afferma La Scatola Gialla.