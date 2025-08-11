Martin Mc Nally in concerto a Brondello il 16 agosto: dopo il Giubileo dei Giovani, una serata di musica e spiritualità nella Valle Bronda

Dopo l’intensissima esperienza vissuta sul palco del Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, dove ha cantato davanti a oltre un milione di ragazzi provenienti da tutto il mondo, Martin Mc Nally arriva a Brondello per un concerto unico, carico di significato e sentimento.

L’appuntamento è per venerdì 16 agosto alle ore 21.00 presso il piazzale del Salone Polivalente Comunale in via Villa, nell’ambito della Festa dell’Assunta 2025.

Il cantautore scozzese – da anni residente nel cuore della Valle Bronda – torna a esibirsi “a casa”, portando con sé non solo la sua musica, ma anche l’eco di un’esperienza trasformativa vissuta a Roma pochi giorni fa.

“È difficile descrivere a parole un’esperienza così straordinaria, ma ci provo”, racconta Mc Nally. “Immagina di essere uno scozzese che vive ormai da anni tra le Alpi piemontesi, con la Valle Bronda che è diventata casa. Eppure, quel giorno mi sono trovato a Roma, immerso in una folla di giovani provenienti da tutto il mondo, durante un evento che non dimenticherò mai.”

Invitato a partecipare come musicista nel gruppo dei Reale, celebre band di musica cristiana, Martin si è trovato al centro di un momento di rara intensità: canti, preghiere, emozioni e silenzi condivisi sotto il cielo della Città Eterna. Un evento segnato dall’incontro ravvicinato con Papa Leone.

“Il Papa è arrivato e ci ha guardato con uno sguardo che sembrava entrare nel cuore. ‘La vostra arte è un dono’, ci ha detto. E in quel momento ho capito che la musica, la fede e l’umanità possono davvero unirci tutti.”

Oltre alle sue collaborazioni con i Reale, Martin Mc Nally ha costruito negli anni una solida carriera da solista. Ha pubblicato tre album – tutti disponibili su Spotify – e inciso diversi singoli di successo, che gli hanno fatto guadagnare una forte fan base nel Regno Unito, in Scozia e negli Stati Uniti.

Le sue canzoni, che uniscono folk, spiritualità e testi profondi, sono seguite da un pubblico affezionato e internazionale. Il concerto di Brondello rappresenta un’occasione speciale per ascoltare la sua musica dal vivo e in un contesto intimo, nella sua terra d’adozione.

Il Sindaco di Brondello, Dr. Paolo Radosta, ha voluto esprimere pubblicamente il suo entusiasmo per l’evento:

"Martin è un amico ed un grande artista, sono felice di poterlo ospitare a Brondello. Insieme, stiamo valutando alcuni progetti comuni che sono certo potranno essere di grande richiamo. Invito tutti a venirlo ad ascoltare e supportare."

Il concerto non sarà una semplice esibizione, ma un vero e proprio viaggio spirituale, tra musica, testimonianze e riflessioni. Un’occasione per fermarsi, ritrovarsi e respirare un’aria di pace e autenticità.

L’ingresso è libero. Si consiglia di arrivare in anticipo per godere appieno della serata e trovare posto.

Il concerto di Martin Mc Nally è uno dei momenti più significativi della Festa dell’Assunta 2025. Un evento che unisce arte, fede e comunità, testimoniando quanto anche un piccolo borgo come Brondello possa essere protagonista di esperienze culturali e spirituali di grande valore.