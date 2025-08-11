Motori d'epoca in Valle Grana: raduno e tour panoramico a Vallera

Domenica 17 agosto a Vallera, frazione di Caraglio, ritorna il raduno dedicato ad auto e moto d’epoca, giunto alla sua 4° edizione.
Alle ore 9, presso la tensostruttura installata in frazione, è previsto il ritrovo degli appassionati per la registrazione all’evento, momento in cui verranno distribuiti i gadget e verrà servita la prima colazione.
Alle 11 prenderà il via un giro turistico durante il quale verrà servito l’aperitivo a Montemale. Il giro turistico si conclude con il rientro a Vallera dove alle ore 13 verrà servito il pranzo sotto al padiglione.
Durante il pomeriggio verrà svolta una piccola estrazione a premi per i partecipanti del raduno.
L’organizzazione fa sapere che sono gradite le pre-iscrizioni entro giovedì 14 agosto.
Per informazioni e prenotazioni contattare: Veronica – 348 5930230; Alex – 3484257864 (Whatsapp oppure chiamate ore pasti).