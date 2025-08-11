 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 11 agosto 2025, 12:30

Motori d'epoca in Valle Grana: raduno e tour panoramico a Vallera

Quarta edizione dell'evento dedicato ad auto e moto storiche con colazione, giro turistico fino a Montemale e pranzo sotto il tendone. Prenotazioni entro il 14 agosto

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Domenica 17 agosto Vallera, frazione di Caraglio, ritorna il raduno dedicato ad auto e moto d’epoca, giunto alla sua 4° edizione.

Alle ore 9, presso la tensostruttura installata in frazione, è previsto il ritrovo degli appassionati per la registrazione all’evento, momento in cui verranno distribuiti i gadget e verrà servita la prima colazione.

Alle 11 prenderà il via un giro turistico durante il quale verrà servito l’aperitivo a Montemale. Il giro turistico si conclude con il rientro a Vallera dove alle ore 13 verrà servito il pranzo sotto al padiglione.

Durante il pomeriggio verrà svolta una piccola estrazione a premi per i partecipanti del raduno.

L’organizzazione fa sapere che sono gradite le pre-iscrizioni entro giovedì 14 agosto.

Per informazioni e prenotazioni contattare: Veronica – 348 5930230; Alex – 3484257864 (Whatsapp oppure chiamate ore pasti).

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium