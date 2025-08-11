 / Eventi

Notti d'estate, il 12 e il 14 agosto, tra lirica e opera comica in provincia di Cuneo

Due imperdibili appuntamenti con la grande musica classica tra Montanera e Limone Piemonte

La provincia di Cuneo si prepara ad accogliere due eventi musicali di prestigio nell'agosto 2025. Il primo appuntamento è fissato per il 12 agosto alle 21.00 nella Chiesa della Trasfigurazione di Montanera, dove si terrà il IV Concerto Lirico D'Estate. La serata, che vedrà la partecipazione di tredici cantanti di talento accompagnati al pianoforte da Michela Varda e Mirella Caponetti, proporrà un repertorio che spazia dalle più celebri arie d'opera alla canzone classica italiana e napoletana.

Un grazie particolare ad Elsa Scarafia, ad Antonio Bongiovanni, a Maddalena Bongiovanni, ad Alberto Osenda, alla Banca Territori del Monviso, alla Pro Loco, all’Unità  Pastorale RI.CA.MO e alla Parrocchia San Francesco. 

Il secondo evento, in programma il 14 agosto alle 21.00 presso il Teatro alla Confraternita di Limone Piemonte, vedrà la messa in scena dell'opera comica "Gianni Schicchi" di Giacomo Puccini, preceduta da un concerto dedicato alla canzone napoletana. L'opera, che narra le vicende tragicomiche della famiglia Donati alle prese con un'eredità contesa, sarà interpretata da un cast di quindici artisti sotto la direzione del Maestro Gianluca Fasano e la regia di Fabio Buonocore. La direzione artistica di entrambi gli eventi è affidata a Mirella Caponetti.

Ingresso € 15.00

Per prenotazioni telefonare all’Ufficio Turistico di Limone P.Te (CN) - Telefono: 0171925281

