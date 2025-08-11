"Oceania 2" al cineforum per bambini e famiglie a Macra

Appuntamento dedicato ai bambini e famiglie della VIII rassegna CINE&MUSICA E... all'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira che anche quest’anno propone, durante i mesi estivi nei comuni dell’Ecomuseo, cineforum, concerti e spettacoli teatrali.

Lunedì 11 agosto alle ore 21.00 si terrà la proiezione del film per bambini e famiglie "Oceania 2" a Macra presso lo Spazio Young del capoluogo.

Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell’Oceania in acque pericolose e dimenticate, per un’avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto. Infatti dopo 3 anni, Vaiana riceve una chiamata dagli spiriti dei suoi antenati e decide di attraversare nuovamente la barriera corallina. Insieme a Maui e a un nuovo equipaggio di improbabili marinai, Vaiana è pronta ad affrontare acque pericolose e a lungo perdute, per un’avventura che non ha mai immaginato.

[Immagine dal film]

L'evento è realizzato in collaborazione con il Comune Macra e la Pro Loco Rupicapra, ed è inserito tra gli eventi di Estate a Macra.

La partecipazione all’evento è gratuita .

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Esperienze partecipate del territorio dell’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRT a valere sul Bando Erogazioni Ordinarie e del progetto Percorsi didattici & laboratori dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira finanziato dalla Fondazione CRC a valere sul Bando Generale.

Il materiale promozionale e la campagna di comunicazione rientrano nel progetto VIII Rassegna CINE&MUSICA E... all’Ecomuseo dell'Alta Valle Maira finanziato a valere sul Bando POP dalla Fondazione CRC.