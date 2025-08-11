Quando la resistenza univa Italia e Francia: il libro de "I patti di Saretto"

Ancora un appuntamento nel mese di agosto per la rassegna "Itinerari e Parole" martedì 12 agosto alle ore 20.45, presso la sala polivalente CA.DE.CO. – ex scuderia- a Prazzo Inferiore si presenterà il libro de "I patti di Saretto", curato ed edito dall’Associazione dei Piemontesi di Aix-en-Provence.

Il libro raccoglie le testimonianze di coloro che furono i protagonisti degli Accordi firmati a Saretto, in Valle Maira, il 30 e 31 maggio 1944 tra la resistenza italiana e quella francese contro il nazifascismo. Nella pubblicazione viene messo in evidenza il ruolo fondamentale svolto dai partigiani della zona di confine tra Italia e Francia, attraverso un’analisi e una narrazione del contesto storico e politico all’epoca dei fatti.

Il libro è una raccolta di materiali e documenti, con particolare riferimento alle testimonianza delle persone che presero parte direttamente o indirettamente agli eventi.

All’evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione Chaliar di Prazzo, l’Associazione Culturale Il Maira e la Pro Loco Prazzo, parteciperà il presidente della Associazione dei Piemontesi di Aix-en-Provence.

Al termine della presentazione è previsto un rinfresco.

Per informazioni contattare il numero 347.1032172.

Il progetto “Itinerari e Parole" dell’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira è finanziato con il contributo della Fondazione CRC – Bando Autunno 2024.