Storie e musiche di emigrazione: due appuntamenti a Rore per ricordare

Duo Figueris, Caroline Fraioli alla voce e Sylvain Comte alla fisarmonica

La piccola borgata di Rore, in Val Varaita, diventa teatro di memoria con due eventi che intrecciano musica e letteratura per raccontare storie di emigrazione. Il 18 agosto, Caroline Fraioli, nipote di una delle materassaie di Rore emigrate a Parigi, si esibirà con il marito Sylvain Comte in un concerto che fonde tradizione occitana e swing. Il 22 agosto invece, Paola Pettinotti presenterà, insieme alla protagonista Maddalena Bergia, "Le Gramuse", libro che ripercorre ottant'anni di vita tra le montagne cuneesi, le miniere francesi e la Torino del boom economico.

Il programma delle due serate:

lunedi 18 agosto, ore 17.30

Concerto del duo Figueris (Caroline Fraioli alla voce, Sylvain Comte alla fisarmonica)

Un fuori programma imperdibile in omaggio alla mostra in corso "Pris le matin rendu le soir".

La nipote di una delle donne di Rore che andò a Parigi a fare il lavoro di materassaia torna a Rore in omaggio alla nonna e, insieme al marito, ci presenterà un viaggio musicale festoso e poetico, attraverso canzoni dal mondo, occitane e swing.

venerdi 22 agosto, ore 18.00

Le Gramuse di Paola Pettinotti e Maddalena Bergia

Presentazione del libro che parla della La vita di Maddalena Bergia (Lena) del Vallone di Rore, raccontata da Paola Pettinotti. Lena oggi ha ottant’anni e, seduta davanti alla sua casa al Vallone, racconta tre vite, scandite da diverse lingue e nomi differenti, dalle montagne della Val Varaita alle miniere di carbone di Le Mure per approdare infine nella Torino degli anni ‘60. Il viaggio di una vita, scandito dal guizzare indifferente di una lucertola.

Saranno presenti sia l'autrice che la protagonista.



Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero.