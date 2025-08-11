Una paziente ringrazia la Struttura di Oncologia del Santa Croce di Cuneo: "Non è mai mancato un sorriso e l’ascolto"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera indirizzata all'equipe della Struttura di Oncologia dell’ospedale Santa Croce di Cuneo da parte di una paziente.

Gentilissimo Direttore,

la ringrazio in primo luogo per avermi dato la possibilità di esprimere pubblicamente la mia gratitudine a tutta l’equipe della Struttura di Oncologia dell’ospedale Santa Croce che segue la mia malattia ormai da quasi un anno. Dopo un intervento di chirurgia maggiore robotica all’intestino, eseguito per la grande competenza e ottimi risultati dal Direttore della Chirurgia Dr. D. Ribero, che ringrazio, sono stata immediatamente affidata alle cure degli oncologi presso il Day Hospital Oncologico dell’ospedale Carle. Qui, sono stata subito accolta dai Medici, dagli Infermieri e tutto il personale presente, con grande calore, attenzione e interesse ad ogni aspetto o disagio non solo fisico ma anche psicologico, organizzativo e logistico per ridurre ogni possibile difficoltà legata alla malattia e alla terapia. Nonostante il grande afflusso di pazienti, si respira, appena entrati in Day Hospital, un clima familiare e di piena armonia dove è naturale sentirsi accuditi e protetti nella prospettiva di affidarsi a lunghe cure.

Non è mai mancato un sorriso e l’ascolto, una parola detta o non detta, quando più opportuno, e una piena disponibilità che infondono fiducia e rasserenano. Ogni percorso di approfondimento diagnostico o di ristadiazione della malattia finalizzato alla scelta della migliore cura possibile è stato organizzato dal Day Hospital Oncologico. Oltre a tutto ciò, davvero prezioso il Servizio di recall per tutti i pazienti oncologici in cura, messo a punto dal Direttore dell’Oncologia, Dr. G. Numico, mediante un numero telefonico dedicato che prevede, per problemi correlati alla chemioterapia, una risposta o visita da parte del Medico oncologo in giornata. Di tale servizio ho usufruito in più di una occasione per problemi acuti con valutazione immediata da parte degli oncologi e di altri specialisti/Servizi ospedalieri di Chirurgia Vascolare, Radiodiagnostica, ambulatorio di Medicina TAO, Chirurgia vascolare e in particolare della Dermatologia.

In un momento storico in cui la Sanità è talvolta oggetto di critiche, ho ritenuto doveroso manifestare il mio riconoscimento per ogni gesto di attenzione ricevuto e testimoniare l’eccellenza dell’Ospedale Santa Croce e Carle vissuta in prima persona.

Ancora grazie di cuore a tutti per le cure ricevute.

(lettera firmata)