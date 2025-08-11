Ciclismo femminile: Nicole Bracco si rivela scalatrice al Santuario della Madonna del Boden

Sabato 9 agosto, Ornavasso - 6° Trofeo Santuario della Madonna del Boden – 3° Memorial Longo Borghini Pietro e Franco. Ventesima tappa del Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa per le categorie Donne Esordienti e Allieve.

La gara ha visto schierate alla partenza 69 atlete, 24 del secondo anno e 45 del primo anno, che si sono date battaglia lungo i 32,7 chilometri del tracciato disegnato con un breve tratto in linea tra gli abitati di Ornavasso e Pieve Vergonte prima del gran finale con la scalata di circa 3 chilometri ai 475 metri del Santuario del Boden, luogo sacro per i ciclisti della zona del Verbano Cusio Ossola. Una ascesa molto impegnativa con pendenza media al 9% e ben 600 metri al 12%.

A promuovere l’evento il Pedale Ossolano, con la collaborazione della Sc Verso l’Iride, la Parrocchia di Ornavasso e il prezioso sostegno della famiglia Longo Borghini, con in testa la campionessa italiana delle Donne Elite Elisa Longo Borghini (professionista World Tour alla UAE Team ADQ), che ha fortemente voluto questa manifestazione nel suo paese di origine e che ha presenziato a tutta la giornata partecipando anche alle premiazioni insieme alla collega Francesca Barale (professionista World Tour nel team DSM-Firmenich PostNL).

Gara che non regala particolari emozioni nella parte che precede la salita finale. Proprio sulle rampe che conducono al Boden si avvantaggiano due atlete e poi prova a fare la differenza in solitaria Sveva Bertolucci (Blu Team). Gli ultimi tornanti però mettono le ali alla piemontese tricolore Aurora Cerame (SC Cesano Maderno) che rimonta e supera la toscana Bertolucci andando a vincere la gara in solitaria e per distacco con una decina di secondi di vantaggio.

Superlativa rimonta della campionessa italiana, la saviglianese Nicole Bracco (SC Cesano Maderno) che affronta la salita con magistrale controllo recuperando al duo di testa 30 secondi negli ultimi 500 metri, riducendo così lo svantaggio accumulato di 1 minuto nei primi due terzi di ascesa ai soli 20 secondi finali dalla vincitrice del secondo anno Sveva Bertolucci e ai 30 dalla vincitrice assoluta Cerame nonché compagna di team. L'arrivo con grande impeto della saviglianese sul traguardo del Boden ha meravigliato tutti gli spettatori presenti che attoniti non attendevano una simile prestazione dalla velocista piemontese che si piazza in seconda posizione tra le esordienti del secondo anno. Nicole Bracco si rivela essere oltre una sprinter d'eccellenza e una specialista delle cronometro anche una delle migliori scalatrici italiane. Le due tricolori Nicole Bracco e Aurora Cerame rimangono leader indiscusse della prestigiosa competizione italiana del Trofeo Rosa continuando ad indossare entrambe la Maglia Rosa delle rispettive categorie ed incrementando ulteriormente il vantaggio in classifica.

Per le esordienti del team brianzolo (SC Cesano Maderno) da evidenziare la sesta posizione conquistata dalla ligure Camilla Paravagna e l'ottava piazza della piemontese Vittoria Vitillo. Tra le allieve da segnalare il buon nono posto di Emma Colombo e la maglia rosa che resta sulle spalle della compagna di team Vivienne Cassata.

Prossimo appuntamento il giorno di Ferragosto con l'altrettanto impegnativa gara promiscua (esordienti e allieve in gara unica) di Pieve Vergonte, ventunesima frazione del Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa, con l'ascesa finale sull'ardua salita di Fomarco dove saranno nuovamente le scalatrici a dettare le regole del gioco.