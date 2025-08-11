Ciclismo: l'albese Matteo Sobrero terzo al Tour de Pologne

Ottimo risultato per Matteo Sobrero che ha concluso l’82ª edizione del Tour de Pologne al terzo posto in classifica generale, alle spalle del vincitore Brandon McNulty e del laziale Antonio Tiberi.

L’alfiere della Red Bull – Bora – Hansgrohe ha dunque ottenuto un grande podio al termine di una settimana molto costante sempre a ridosso dei primi.

Sobrero era partito come potenziale gregario nella corsa polacca ma, dati i buoni piazzamenti dei primi giorni e i ritiri dei più quotati compagni di squadra, si è ben presto ritrovato a ricoprire il ruolo di capitano. L'albese si è fatto trovare pronto e si è ben distinto sia nella difficile sesta frazione che nella cronometro che ha chiuso la competizione, terminando con il terzo posto parziale e finale.

Nella prima metà di stagione Sobrero aveva riscontrato molte difficoltà: a inizio anno aveva partecipato alla Volta a la Comunitat Valenciana e alla Parigi – Nizza, corsa in cui aveva ottenuto anche un quinto posto di tappa. Dopo la competizione francese era poi caduto in allenamento il 19 marzo riportando diverse microfratture che gli avevano impedito di partecipare alla Milano –Sanremo e ad altre gare di primo livello.

Il 28enne di Montelupo Albese era tornato alle competizioni ad inizio maggio senza però ottenere risultati di rilievo. Adesso questo importante piazzamento potrebbe aver svoltato la sua annata, proiettandolo come possibile protagonista nelle corse di fine stagione.