Sci alpino, Coppa del mondo: aggiornate le start list di tutte le discipline

A meno di tre mesi dall’inizio della stagione di Coppa del mondo con i giganti di Soelden di sabato 25 ottobre (donne) e domenica 26 ottobre (uomini), sono state aggiornate le start list di tutte le discipline in vista della prima fase della stagione.
All'orizzonte una nuova intensa annata agonistica per la borgarina Marta Bassino.
DISCESA
Primo gruppo
2a Federica Brignone
3a Sofia Goggia
7a Laura Pirovano
Secondo gruppo
20a Nicole Delago
23a Marta Bassino
26 Nadia Delago
Oltre le 30
31a Elena Curtoni
38a Roberta Melesi
45a Vicky Bernardi
46a Sarah Thaler
SUPERGIGANTE
Primo gruppo
1a Federica Brignone
3a Sofia Goggia
6a Elena Curtoni
14a Marta Bassino
Secondo gruppo
17a Laura Pirovano
20a Roberta Melesi
Oltre le 30
35a Asja Zenere
40a Nicol Delago
46a Vicky Bernardi
52a Nadia Delago
GIGANTE
Primo gruppo
1a Federica Brignone
Secondo gruppo
20a Sofia Goggia
28a Marta Bassino
Oltre le 30
32a Asja Zenere
33a Lara Della Mea
35a Giorgia Colllomb
36a Ilaria Ghisalberti
49a Roberta Melesi